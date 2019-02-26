Bodrum’da CHP’ye şok! Adaylığı düşürüldü… | Son dakika haberleri

Başından beri sancılı bir şekilde gelişen CHP Bodrum Belediye Başkan Adaylığı yine çıkmaza girdi. Aday gösterilen eski Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan’ın adaylığına AKP tarafından itiraz edildi. İtirazı görüşen Muğla İl Seçim Kurulu Saruhan’ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

Saruhan’ın Başkanlığı döneminde çevre ve imarla ilgili aldığı ancak hükmün açıklanması geri bırakılması kararın verildiği cezalar toplandığında 1 yıl’ı aştığı AKP’liler tarafından öne sürüldü. İl Seçim Kurulu da adaylığa itirazı yerinde buldu. CHP Başkan adayı Mustafa Saruhan Sözcü’ye yaptığı açıklamada, bu konuda bilgi aldıklarını ve il seçim kuruluna gidip ayrıntılı gerekçeyi öğreneceklerini söyledi. Daha önce Bodrum Belediye Başkanlığına Mehmet Kocadon’un aday olması ön görülmüş ancak CHP Genel Merkezi’nden onay alınmamıştı. Anketlerde ilk sırada olduğu belirtilen Mustafa Saruhan aday yapılmıştı.

GÜRÜN: ŞOK OLDUK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Osman Gürün, Mustafa Saruhan’ın İl Seçim Kurulunca adaylığının düşürülmesi karşısında şoke olduklarını belirtti.

Gürün, Sözcü’ye şunları söyledi: “Başkan adayımız Yalıkavak Başkanlığı döneminde aldığı ve ertelenen cezaların toplamı 13 ay oldu diye seçime giremeyeceğine karar verildi. Oysa daha önce arkadaşımız hukukçulara bunu inceletmiş ve seçime girmesinde sakınca olmadığını öğrendikten sonra aday adaylığı konusunda başvuruda bulunmuştu. İl başkanlığımız karara gerekli itirazları gün içerisinde yapacak. Genel Merkez’de durumu bildirdik. Son kararı YSK verecek.”

KOCADAN YASAL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL, İKİ MECLİS ÜYESİNİN ADI GEÇİYOR

Mehmet Kocadon’un DP’den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması nedeniyle yeniden Bodrum Belediye Başkanlığına aday gösterilmesinin yasal olarak mümkün olmadığı anlaşıldı. CHP bir taraftan Mustafa Saruhan için il seçim kurulunun verdiği karara itiraz hazırlığı yaparken diğer taraftan da aday arayışına girdi. Bodrum Belediyesi Meclisi birinci sıra adayı emekli yarbay ve iş adamı Ahmet Aras ile daha önce aday adaylığı için başvuran belediye meclis üyesi Refik Ülgen de isimleri öne çıkanlar arasında yer ayıyor. Bu isimlerin aday olabilmesi için de 2 Mart’a kadar ilçe seçim kuruluna başvurulması gerekiyor.

BENZER BİR HABER DE DİKİLİ’DEN GELDİ

Bodrum’dakine benzen bir haber de İzmin’in Dikili ilçesinden geldi. Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Buğra Akın’ın adaylığı, 15 aylık hapis cezası nedeniyle İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. Yasal sınırlar içerisinde hakkını arayacağını söyleyen Akın, Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz ettiklerini belirtti. İlçe Seçim Kurulunun, adaylığının düşürülmesine karar vermesinin ardından İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını anımsatan Buğra Akın, “Talebimizi değerlendiren İl Seçim Kurulunun kararı da bu yönde oldu. Alınan bu karara saygı duyuyorum. Yasal sınırlar içerisinde hakkımı aramaya devam edeceğim. 31 Mart yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı’nın Dikili’de başarıya ulaşması için son ana kadar çalışacağımdan ve belirlenecek adayımıza destek olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.