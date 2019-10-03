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Son dakika: Ege’de deprem! Marmaris açıkları 5.1’le sallandı… İşte son depremler!

Sabah saatlerinde Ege Denizi'nde Marmaris açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Rodos ve Marmaris arasında gerçekleşti. Güney Ege'nin kıyı kesimlerinde hissedilen deprem Ege ve Akdeniz'in birleştiği noktada yer alan bölgeleri etkiledi. İşte AFAD ve Kandilli'nin son depremler verileri...

07:55 -
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Son dakika: Ege’de deprem! Marmaris açıkları 5.1’le sallandı… İşte son depremler!

Ege Denizi saat 07:44’te depremle sarsıldı. Rodos ve Marmaris arasında gerçekleşen deprem Türkiye’de en çok Marmaris, Fethiye civarlarında hissedildi. Yerin 8.7 kilometre derininde gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.1 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 08:00 03.10.2019
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