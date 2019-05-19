Son dakika… Ekrem İmamoğlu: Ben bir projeyim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu TV100’de Okan Bayülgen’in konuğu oldu.

İmamoğlu, “Ekrem İmamoğlu bir proje mi?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi;

“Ben bir projeyim. Ben şöyle bir projeyim ama ben Trabzon’nun 40 haneli bir köyünde 60 metrekarelik bir evde doğmuş bir çocuğum ve köy hayatıyla yetişmiş birisiyim. Aynı dönemde ilkokulu, liseyi şehirde okumuş birisiyim.

Esnaflığı öğrenmiş birisiyim. İnşaat yapardı babam. Babam beni inşaatın patronu olarak yetiştirmedi, amelelik de yaptım. Tümüyle bir proje aslında, bu proje Atatürk Cumhuriyeti’nin projesi. Beni 40 hanelik bir köyden alıp İBB Başkanı yapan bir proje.”

İMAMOĞLU HORON OYNADI

İmamoğlu daha sonra horon oynayarak programdan ayrıldı.