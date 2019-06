Son dakika… Tarihi zaferin ardından Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ikinci kez kazanan Ekrem İmamoğlu 19.30 sıralarında Seyrantepe'deki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarının karşısına geçerek tarihi bir konuşma yaptı. İmamoğlu 23 Haziran'da yapılan İBB Başkanlığı seçiminin Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak katkısına dikkat çekerek “Her iki vasfıyla demokrasimize ve dünya kenti İstanbul'umuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlara vesile olsun. Sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma, günün kahramanlarına, sandıklarda, okullarda, ilçe seçim kurullarında, il seçim kurulunda hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Şu an da tümünün kalbini ve o güzel emeğini yanımda hissediyorum. İyi ki varlar. Onlar bugünün demokrasi kahramanlarıydı. Yaptıkları ve bugüne dair hizmetleri her zaman güzel bir anı olarak hatırlayacaklar ve gururla anlatacaklar. Ancak şunu da belirtmek isterim ki bugün hala hazırda elimizdeki seçim verilerinin süreci netleşmeye dönük oluşturtsa da biliyoruz ki net sonuçlar tutanaklarla olur. Dolayısıyla sandık görevlisi arkadaşlarıma, yol görevlisi, kat görevlisi, bilişim sorumlularına, sandık görevlilerine ve hukuk sorumlularına, ilçe seçim kurulundaki üye arkadaşlarıma da sonuç netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmalarını önemle rica ediyorum. Bu süreçler ciddi süreçlerdir. Asla sandıklarınızın tutanaklarınızın, ilçe seçimdeki birleştirme tutanaklarınızın netleşmesine varıncaya kadar asla sandıkları terk etmemenizi hepinizden rica ediyorum. Dolasıyla bu tarihi sorumluluk hala devam etmektedir” dedi.

DEMOKRASİNİN SAATİ 31 MART AKŞAMI ÇALIŞMADI

Türkiye'de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olduklarını vurgulayan İmamoğlu “ Maalesef demokrasinin saati 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşanan her şeyi tüm milletimiz biliyor. Detaylarına girecek değilim. Ama saatleri durdurarak zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri de üzerini örterek asla ve asla gizleyemezsiniz. Bugün sandıklardan oy pusulalarının yanında aynı zamanda bir de hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim. Vatandaş 31 Mart'tan bugüne bu ülkeye yaşatılanların yapılan büyük haksızlığın hesabını o tanımladığım gibi bir avuç insana kesmiştir. Bu İstanbul'da bir sayfa kapandı yeni bir sayfa açıldığı anlamına gelmiyor. İstanbul'da herkesin yeni ve ortak bir sayfa açması anlamına geliyor. Yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bu yeni sayfada İstanbul'da artık adalet, eşitlik, sevgi, hoşgörü olacak. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek. Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bugün yalnız bana oy verenler değil. Seçimleri büyük bir olgunluk ve sükûnet içerisinde geçiren ve bu şekilde gerçekleştiren bütün vatandaşlarımız sağlamıştır” diye konuştu.

TEŞEKKÜR LİSTESİ

İmamoğlu konuşmasında ailesine, CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarına, milletvekillerine, Anadolu'nun dört bir yanından gelip kampanyaya destek olan belediye başkanlarına, il ve ilçe başkanlarına, kadın ve gençlik kollarına, 150 bini aşan demokrasi ve adalet davasına inanan İstanbul Gönüllüleri'ne HDP seçmenlerine, MHP seçmenlerine, AKP seçmenlerine, Saadet Partili seçmenlere, DSP, BBP ve bütün siyasi partilerin seçmenlerine, ister Türk ister Kürt, ister Çerkes, ister Ermeni, Rum, Musevi, Süryanilere bu şehrin ve bu milletin asil vatandaşlarına, İstanbul'un çocuklarına, dinamik gençlerine, dualar eden annelere, kampanya yöneticilerine, polis ve koruma arkadaşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, şiir yazan beste yapan herkese, 16 milyon İstanbulluya teşekkür etti.

SEFER GÖREV EMRİ ÇIKTI

İmmaoğlu, “Seçimi bir kişi bir parti bir grup bir kesim değil bütün İstanbullular bütün Türkiye kazandı. Bunu şu an belki herkes tam olarak hissedemiyor ama göreceksiniz kısa sürede herkes görecek sevecek. Bunu sağlamak için de canla başla çalışacağım. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi dışlamadan çalışacağım. Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Vatandaş bana İstanbul'un işsizlik ve yoksullukla mücadele seferberliğini, yeşil alanlarla donatma seferberliğini, hızlı kaliteli ve ucuz ulaşım seferberliğini başlatmak ve sonuca ulaştırmak için kutsal bir görev vermiştir. Bu benim hayatımdaki en değerli en gururlu en onurlu görevdir. Bu görevi çocuklarıma aileme tüm İstanbullulara mahcup olmadan layıkıyla yapmaktan başka hiçbir gündemim başka hiçbir önceliğim yok ve olmayacak” dedi.

İstanbul İttifakı'nın Türkiye için var olan pek çok ön yargıyı da yok ettiğini vurgulayan İmamoğlu “ Çünkü biz hayat tarzı, görünüşü, konuşması, siyasi düşüncesi birbirlerinden çok farklı insanlar olarak sevgi ve saygı ortaklığında buluştuk. Bugünden sonra her kim giyimine bakarak hayat tarzına bakarak bir başkası hakkında ön yargı oluşturuyorsa İstanbul İttifakı aklına gelsin. Önyargı ve ayrıştırma dönemi bitmiştir. Kardeşlik sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Her kesimden her insanımızdan yararlanacağım. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Liyakat çalışkanlık ve millet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır çalışabilir. Parti merkezlerinde parti ilçelerinden birilerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir” diye konuştu.

PARTİLER VE LİDERLER KUTSAL DEĞİL

İmamoğlu partilerin ve liderleri kutsal olmadığını belirterek şöyle devam etti:

“Partiler kutsal yapılar değildir. Dünyaya farklı bir pencereden baksa da genel amacı milletinin kalkınması mutluluğu için çalışan yapılar olmasıdır. Yani partiler bir amaç değildir hizmette araçtır. Bunu her vatandaşımızın bilmesini ve duymasını istiyorum. Partiler gibi liderleri de kutsal değildir. Bir parti başkanı bir belediye başkanı ya da cumhurbaşkanı fark etmez. Onların kutsallaştırmak milletin üzerinde bir yere konumlandırmak asla doğru değildir. Liderlerin yeri milletlerin üstünde değil içinde olmayı gerektirir. En büyük millettir çünkü egemenlik kayıtsız şartsız sadece milletindir. Milyonlarca oy almak çok büyük sevgi gösterilerine mazhar olmak iltifatlar duymak liderlerin ayaklarını yerden asla kesmemeli aksine mahcup etmeli. Başta kendim gösterilen bu ilgi ve sevgi karşısında ancak boynumu bükerim. Rahmetli dedem makamın büyüdükçe boynun bükülsün derdi . Yolum o yoldur. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağız sorumluluğumuz var. Ama herkese duyurmak istiyoruz ki gençliğimiz var ve çalışkanlığımız var”

CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRI: BİRLİKTE ÇALIŞALIM

İmamoğlu 23 haziranda seçimine katılan tüm rakiplerine teşekkür etti.

İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şu önemli çağrıyı yaptı:

“Ben şahsım adına seçim döneminde bana aileme çalışma arkadaşlarıma yönelik partime yönelik yapılan sistematik saldırıları elbette ki unutmak istiyorum. O dil bitsin. Yeni bir dönem açmak ve başlatmak istiyoruz. Bu süreçte bu tür davranışlarda bulunanların bence zaman içerisinde hak ettiği cevabı milletimizden alacağını düşünüyorum. Bu vesileyle özellikle devletin başı Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da sesleniyorum. Sayın cumhurbaşkanı depreme hazırlık gibi, daha hızlı metro yapmak gibi, mülteci konuları gibi, İstanbul acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyumlu ve işbirliği içerisinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Bunu hepimiz görüyoruz. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Ben seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve yol haritasında ve ilçelere uygun olarak sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Ve buna talibim. Bunu tüm İstanbullular önünde duyuruyorum. Hiçbir siyasi mesele vatandaşlarımızın huzurundan, mutluluğundan, işsizliğin ve yoksulluğun önlenmesinden, yeterli eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulmasından, barıştan, huzurdan, sevgiden ve saygıdan asla ve asla önemli değildir. Bu anlayış içerisinde İstanbul'u acil çözüm bekleyen merkezi ve yerel idarenin ortak sorumluluğundaki tüm konuları ele almak isterim. Yasal sürecin tamamlanmasının ve mazbatayı alıp göreve başlamamızın ardından yol haritamızı size sunmak ve görüşlerimizi de aktarmak ve görüşlerinizi de almak için sizi en kısa zamanda ziyaret etme arzu ve talebimi buradan size iletiyorum. Bu ülkenin buna ihtiyacı olduğunun da altını çiziyorum. Vatandaş- siyasetçi kavgalarından atışmalarından bıkmıştır, yılmıştır. Hizmet üretim ve çözüm beklemektedir. “

ENGELLENİRSEK VATANDAŞ İLE PAYLAŞIRIZ

İmamoğlu, İBB yönetimine de seslenerek konuşmasını şöyle bitirdi:

“İBB'nin tüm değerli meclis üyelerini de yeniden başlayacağımız çalışma döneminde başarılar diliyorum. Yarıda kalan vaatlerimiz ilk mecliste gündeme taşıyıp hayata geçireceğimizi buradan duyurmak istiyorum. Herkes bilmelidir ki millet adına yapılacak hizmetlerin parti farklılığı gerekçesi ile engellenmek istenilmesi gibi bir durumla karşılaşırsak engelleme ile ilgili bir takım siyasi çalışmalar yapıldığını görürsek her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin her kurumu değerlidir. 16 milyon İstanbullunun kurumu İBB de Türkiye'nin en değerli kurumlarından birisidir. Bir kez daha vaat ediyorum ki her ne deniyorsa ve her ne yapılıyorsa olduğu gibi milletin takdirine sunulacaktır. Hiçbir aşaması gizli olmayacaktır. Değerli vatandaşlarım kıymetli İstanbullular ben artık gece gündüz demeden çok yoğun tempolu bir çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Bu tempo içerisinde gücümü enerjimi her zaman olduğu gibi vatandaşın samimi duygularından sevgisinden ve güveninden alacağım. En çok da çocukların bu şehrin çocuklarının ve enerjisi yüksek gençlerin duygularından alacağım. Geçtiğimi aralık ayında aday olarak ilk ortaya çıktığımda tanıdıkça beni seveceksiniz demiştim. Çok şükür dediğim gibi de olmuştur. 31 marttan sonra da her şey çok güzel olacak demiştim. Göreceksiniz o da olacak. Her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak. Kıymetli hemşerilerim değerli İstanbullular, tabi ki bu güzel akşamda mutlu olacağız. Bu güzel umutlu olacağız sevineceğiz ama sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına asla gelmez. Bu konuda bütün vatandaşlarımız en hassas bir şekilde davranmaya davet ediyorum. Bu bir zafer değildir, yeni bir başlangıçtır. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı, yarından itibaren ben bir belediye başkanı olarak 16 milyon insana eşit davranacağımızı buradan duyurmak istiyorum. İstanbul'a yeni bir başlangıç hayırlı uğurlu olsun. Her şey çok güzel olacak.”

