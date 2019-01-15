Son dakika haberi… Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi!

Yurt genelinde kar yağışlarının etkili olmasının ardından okulların tatil edilmesiyle ilgili haberler peş peşe gelmeye başladı. Bazı bölgelerde aniden bastıran kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşandı. Bugün yurdun bazı kesimlerinde okullar tatil edildi. İşte 16 Ocak Çarşamba günü kar tatili olan il ve ilçeler...

Muş’ta yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Kocaeli’de de yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı.

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Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, eğitim ve öğretime 16 Ocak Çarşamba günü ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, “Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle; ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak günü Muş il merkez ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime gün süre ile ara verilmesine valiliğimizce karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

KOCAELİ’DE KAR TATİLİ

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yarın beklenen kar yağışı nedeniyle, ilkokul, ortaokul ve liseleri yarın için tatil ederken, hamile ve engellileri de idari izinli olduklarını açıkladı. DHA