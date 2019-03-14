Son dakika: Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! | Meteoroloji’den hava durumu uyarıları…

Hava durumuna dair son dakika tahminleri yayınlandı ve hafta sonu hava nasıl olacak sorusu cevap buldu. Meteoroloji’nin yayınladığı raporlara göre bugün batıda ara veren yağışlar yarın tekrar yurdun hemen hemen tamamını saracak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava durumu tahminleri…

DOĞUYA YOĞUN KAR VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyonkarahisar, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Şırnak’ın doğusu ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde (2000 m ve üzeri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLARI DEĞİŞECEK

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ŞIRNAK İÇİN UYARI GELDİ

Yağışların öğle saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Şırnak'ın doğusu (Beytüşebab ve Uludere) ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar, yüksek kesimlerinde (2000 m ve üzeri) yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.