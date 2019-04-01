Son dakika: İstanbul’da sandık başkanlarına gözaltı haberi yalanlandı

31 Mart seçimlerinin sonuçlarının yankıları sürerken, iktidara yakın bir gazeteye ait internet sitesinde hile karıştıran 30 kişinin gözaltına alındığı haberi servis edildi. Konuyla ilgili Sözcü'ye açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, “Yerel seçimlere hile karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan kimse yoktur. Sadece seçim günü asayiş kurallarını bozanlara yönelik bazı işlemler yapıldı” ifadelerini kullandı.

75 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Açıklamanın devamında ise “Oy pusulasının resmini çeken 16, havaya ateş eden 5, kasten yaralama suçuna karışan 5, sözlü kavga eden 15, telefon ile oy kabinine giren 5, usulsüz ilan dağıtan 3, silah bulunduran 4 olmak üzere 75 kişiye işlem yapıldıktan sonra ifadeleri alınarak serbest bırakıldı” denildi.

Ayrıca terör propagandası yapan ve hakkında arama kararı bulunan kişilerinde olduğu 9 kişi yakalandı.