Son dakika… Konya’da bina çöktü…

Olay, Konya’nın Karatay ilçesinde meydana geldi. Akçeşme Mahallesi Burç Sokak’taki iki katlı kerpiç bina saat 09.15 sıralarında belirlenemeyen nedenle çöktü.



Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Ekipler enkaz altında kalan ikisi çocuk üç kişinin cansız bedenine ulaştı.

Bir açıklama yapan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Şu anda enkaz altından 2’si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik” dedi. (AA-DHA)