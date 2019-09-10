Son dakika… Lüks makam araçları 517 araç arasında mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde ihtiyaç fazlası olduğu belirlenen 730 araç günlerce Yenikapı'da sergilendi. Araçlarla ilgili İBB Genel Sekreteri tarafından yapılan açıklamada incelemeler neticesinde Nisan, Mayıs ve Haziran ayları arasında 517 aracın kiralandığı şirketlere iade edildiğini, Yenikapı'da sergilendikten sonra şirketine iade edilecek 730 araçla birlikte toplam bin 247 aracın sistemden çıktığı duyuruldu. Konu günlerce tartışıldı, AKP'liler sergilenen araçların hizmet araçlarını olduğunu, aralarında lüks makam araçlarının bulunmadığını savundu. Tartışma İBB Meclisi'nin Eylül ayı oturumuna da damga vurdu. AKP'liler, mecliste yaptıkları konuşmalarda “Sergilenen araçlar arasında lüks makam araçları yok. Bin 717 lüks makam aracı nerede?” sorusunu tekrar gündeme taşıdı. CHP ve İYİ Parti grupları da bu soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.



“BİZDEN ÖNCE İADE EDİLEN ARAÇLARA BAKIN”

Mecliste konuşan Balyalı, “Bin 717 makam aracını biz uydurmadık. İBB'nin bir önceki yönetimi tarafından hazırlanan 2019 yılı performans programından aldık bu veriyi. 31 Mart-23 Haziran seçimleri arasında 517 araç iade edilmiş. Sergilenen araçları beğenmeyip lüks makam aracı arayanlar o dönemde iade edilen 517 araca bakarlarsa bulurlar. İade edilen bin 200 araç olmadan hizmetlerimiz aksamadan devam edecek, yıllık 100 milyon TL'ye ye yakın tasarruf da yurtlar ve kreşler için kullanılacak” dedi.

“İSRAF YOKSA NEDEN 517 ARAÇ İADE EDİLMİŞ?”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı da konuşmasında kiralık araç saltanatını ülke bazında gündeme getirdiği için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti. Sarı, “Dünyada makam araçlarını şöyle bir gözden geçirelim. Fransa'da kamuda toplam 2 bin araç var. İtalya'da 29 bin, İngiltere'de 90 bin, Almanya'da 9 bin, Japonya'da 10 bin araç var. Ülke bazından belediyeye indirgeyelim 38 milyonluk Tokyo'da sadece 282 kamu aracı var. Sistemi böyle kurmuşlar” dedi.

“ŞATAFAT VE İSRAF İÇİNDEYİZ”

Sarı, Türkiye'de kamuda 115 bin araç bulunduğuna dikkat çekerek araç israfının İBB'ye yansımasını da şöyle anlattı.

“İBB 2018 yılı için yaptığı ihalede 450 sürücü ve 2 bin115 araç kiralamış. Yetmemiş 2019 yılı için sürücü sayısı 559'a, araç sayısı 2 bin 432 araca çıkmış. Kamudaki israf neyse buraya da yansımış. Bu araç sayısının fazla olduğu, iki seçim arasında 517 aracın iadesinden belli. Soruyorum niye 517 araç iade edildi? Bu araçların kaçı üst segmentte yer alıyordu? Sebepler belli. Biz şatafat ve israf içindeyiz. Müdür yardımcılarına, şeflere ve farklı birimlere çok araba tahsis ediyoruz. Ama batıya baktığımızda genel sekreter ve yardımcıları dışındaki makamlarla böyle arabalar yok. Toplu taşıma ile gidip geliyorlar.”

“RESMİ HİZMETE MAHSUSTUR” YAZISI ASALIM

İBB'deki araç sayısının gözden geçirilmesi ve ihale yöntemlerinin değiştirilmesi gerektiğini de belirten Sarı “3-4 yaşındaki araçlarla ihale yapamazsınız. Birçok firmanın girmesi için sıfır araç üzerinden yapılması gerek. Göreceksiniz ne kadar tasarruf edilecek” diye konuştu. Dr.Sarı, İBB'deki tüm beyaz plakalı araçların üzerine “resmi hizmete mahsustur” yazısı konulmasını da önererek “Halk bunu sorgulasın, yanlış yerlerde de bu araçlar kullanılmasın” dedi.