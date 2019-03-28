Malatya’da yine deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi…

Malatya’nın Erguvan İlçesi’nde saat 07:19’da geçkeleşen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. AFAD verilerine göre deprem yerin 7.03 kilometre altında gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilerek paniğe neden olan depremin hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor. Yaşanan depremle beraber birçok kişi son depremlere dair detayları merak ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Malatya’da 3 deprem daha hissedilmişti.

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SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER