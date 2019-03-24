Son dakika: Mansur Yavaş’tan Erdoğan’a yanıt gecikmedi!

Erdoğan’ın katıldığı bir TV programında Mansur Yavaş hakkında kullandığı sözlere Yavaş’tan yanıt geldi.

Erdoğan, “Belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil. Bu zatın zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda. Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor. Böyle bir insanın Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez” diyerek bir dizi suçlamada bulunmuştu.

Yavaş ise sosyal medyadan, “Anayasanın (38/4.m) ve AIHS (6/2.m) uyarinca bir kişi suçluluğu mahkeme kararları ile hükmen sabit oluncaya kadar masumdur. Bu hem ceza hukukunda insanlığın ortak mirası bir ilke, hem de pozitif hukukumuzun amir hükmüdür. Herkesi bağlar. Mecelle’ye göre Beraat-ı Zimmet asıldır” yanıtını verdi.

Anayasanın (38/4.m) ve AIHS (6/2.m) uyarinca bir kişi suçluluğu mahkeme kararları ile hükmen sabit oluncaya kadar masumdur. Bu hem ceza hukukunda insanlığın ortak mirası bir ilke, hem de pozitif hukukumuzun amir hükmüdür. Herkesi bağlar.

Mecelle’ye göre Beraat-ı Zimmet asıldır. https://t.co/AQq0ksTpmw — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 24 Mart 2019

İYİ PARTİLİ İSİMDEN ERDOĞAN’A FEZLEKELİ YANIT

İYİ Partili Osman Kaçmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki göstererek, Erdoğan hakkında 2004 yılında açılan bir davaya ilişkin Meclis'e gönderilen fezlekeyi paylaştı. Kaçmaz, söz konusu belgeyi paylaşarak, “Masumiyet karinesi hukukun temelidir. Meydanlarda hakkında açılmış ceza davası olmayan Mansur Yavaş'a sahteci, vergi kaçakçısı diyen Recep Tayyip Erdoğan'a da bir zamanlar bunu demişlerdi ama o sonunda beraat etti. Bunu en iyi onun bilmesine rağmen Mansur Yavaş'ı suçlaması Recep Tayyip Erdoğan'a yakışmıyor” dedi.