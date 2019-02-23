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Son dakika… Meteoroloji günlerdir uyarıyordu! Kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar görülüyor.

01:53 -
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Son dakika… Meteoroloji günlerdir uyarıyordu! Kar yağışı başladı

Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava akşam saatlerinde başlayan sağanağı kara çevirdi.

Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Fotoğraf: AA

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.

ULAŞIMDA AKSAMA

Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar görülüyor. Pek çok araç tipi nedeniyle yolda kalırken, Kofçaz’da yoldan çıkan bir aracın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Fotoğraf: AA

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Kar yağışının yarın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. AA

Fotoğraf: AA

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Son güncelleme: android-time 02:09 23.02.2019
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