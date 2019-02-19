Son dakika… Necla Zarakol ve avukatı serbest bırakıldı

Halkla İlişkiler dünyasının tanınmış isimlerinden iş kadını Necla Zarakol'un gözaltına alınmasına sebep olan olay bir iş adamının şikayetiyle başladı. Edinilen bilgiye göre; polise giderek ifade veren iş adamı, hakkında spekülasyon haberler yaptırıldığını söyleyerek, Zahide Üner'den şikayetçi oldu. Üner, geçtiğimiz hafta Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakkında FETÖ ile ilgili farklı bir soruşturma da bulunduğu belirtilen Zahide Üner'in sahte kimlikle yurtdışına kaçmaya çalıştığı öne sürüldü. Üner'e yardım ettiği iddia edilen avukat Tolga Danışman da gözaltına alındı.

ZARAKOL’UN İSMİNİ VERDİ

Spekülasyon soruşturması kapsamında ifadesi alınan Zahide Üner'in haber yaptırmak için avukatı vasıtasıyla Necla Zarakol'a ulaştığını söylediği iddia edildi. Zarakol'un bu iddialar üzerine geçtiğimiz hafta Cuma günü gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Necla Zarakol, Zahide Üner, Avukat Tolga Danışman Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

İddiları kabul etmeyen ve bir halkla ilişkiler şirketi yöneticisi olduğunu, kimseyi karalamak için haber yaptırmadığını söylediği öğrenilen Necla Zarakol ve Avukat Tolga Danışman sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Her iki isim de savcılıktaki sorgularının ardından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı. Zahide Üner'in ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.