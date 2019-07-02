Son dakika… Şok görüntü: İBB’nin kayıp milyonlarca TL’lik araç filosu bulundu iddiası!

Herkes dikkatini özellikle AKP'nin teşkilatlarında görev yapıp, İBB'den kendisine araç tahsis edildiği iddia edilen kişilerin kullandığı binek araçlara çevrilmişken İBB'ye ait iş araçlarından bir kısmı ise Sakarya'da ortaya çıktı…

“23 HAZİRAN AKŞAMI ARAÇLAR AKTARILDI”

gazzetta9'dan Celal Eren Çelı̇k'in haberine göre; seçim akşamı İstanbul'dan ayrılan İBB'ye ait araçlardan büyük bölümü Sakarya'nın AKP'li Erenler Belediyesi'nin asfalt şantiyesine çekildi.

İki gün burada kalan araçlar daha sonra Sakarya'nın merkez ilçelerine dağıtıldı. Dağıtılan araçlardan bazıları Serdivan Belediyesi'ne ait şantiye şefliğine ait arazinin uzak bir bölümüne park edildi.

Diğer ilçelerde de araçların gözden uzak yerlere çekilmiş ve üzerlerindeki İBB ibarelerinin sökülmüş olduğu belirlendi.

Haberde yer alan videoda araçların plakaları ise açıkça görülüyor.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

“İstanbul'un bu yanını hiç bilmiyorduk. Meğerse İstanbul seçiminin iptal sebebi duygusalmış. 6000 araba kayıp, hem de şoförlü ve benzinli kayıp. O Ensar'ı da bir bütün olarak düşünün bütün bu vakıflara 850 milyon para gitmiş. Bu paralar size ait, size hizmet için ayrılmış. Paranın 18 günde nereye gittiğini öğrenmiş olduk. Bunu vermemek için her şeyi yapacaklar.”