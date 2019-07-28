Son dakika.. Tarım ve Orman Bakanlığından Kazdağları açıklaması

Türkiye'nin oksijen depolarından Kazdağları'na yapılmak istenilen altın madeni, tüm vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medyadan ‘Kazdağları hepimzin' etiketiyle başlatılan ve birçok CHP'li belediye tarafından da desteklenen Kazdağları'nı koruma girişimi büyük ilgi gördü.

SU NÖBETİ

Çanakkale Belediyesi başta olmak üzere birçok gerçek ve tüzel kişi bölgede nöbet tutmak isteyenlere yardım elini uzattı. Kazdağları'ndaki su havzası olan Atikhisar Barajı'na yakın bölgede siyanürlü altın arama faaliyeti girişimine karşı ‘su nöbeti' başlatıldı.



ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Ünlü isimlerden Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz eylemle ilgili “Bu nasıl bir zihniyettir? Dünyanın en iyi 2. oksijen kalitesine sahip olan Kaz dağlarını nasıl bu hale getirirsiniz ? İzni veren kim ? Kimsiniz siz ? Bu ülke kimsenin malı değildir! BU BİR KATLİAMDIR! Lanet olsun bu Cehalete, Yazıklar olsun bu Vicansızlığa. #KazdağlarıHepimizin” paylaşımı yaptı.

Sevilen komedyen Ata Demirer ise” Kaz dağları maden arama yeri değil. Oksijen alma yeridir! Nimettir! Yaşam pınarıdır! İda‘dır , Sarıkız’dır, Olimpos‘dur! #KazdağlarıHepimizin” ifadelerini kullandı.

Artvin Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi ve Şişli Belediyesi gibi CHP'li belediyeler yaşanan bu doğa katliamına sessiz kalmadı.

BAKALINTAN AÇIKLAMA GELDİ: 13.400 AĞAÇ KESİLDİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 195 bin ağaç kesildiği iddiasının yalan olduğunu ve alanda kesilen ağaç sayısının ise 13 bin 400 olduğunu açıkladı.

‘Kazdağları yok ediliyor’ iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, maden sahasının Kazdağlarına 40 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi. Son olarak ‘Ormanlar yok ediliyor’ iddialarının da doğru olmadığı belirtilirken, ‘Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı’yla tüm sahanın yeniden ağaçlandırılarak eski haline kavuşturulacağı kaydedildi.

Maden şirketi 14 bin ağaç dikmiş!

Öte yandan, maden sahasında çalışmayı yürüten şirket, henüz ağaç kesimine başlamadan önce bölgede ağaçlandırma çalışması yaptığını, oluşturulan 2 hatıra ormanında 14 bin fidan dikildiğini ve yine bölgede arı otu ekimiyle yöre ekonomisine de destek verildiğini açıkladı.

İHA