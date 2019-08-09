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Son Dakika… Tuzla’da fabrika yangını

İstanbul'un Tuzla ilçesinde plastik, boya ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. 40’tan fazla itfaiye aracı ile müdahale edilen ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın, 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

05:00 -
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Son Dakika… Tuzla’da fabrika yangını

ORTİM Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik ve ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına İBB İtfaiyesinin yanı sıra Tuzla, OSB, Orhanlı, Pendik, Kartal, Ümraniye, Sultanbeyli, Kadıköy itfaiye ekipleri, 40'tan fazla itfaiye aracı ile müdahale etti.

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın, 2 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan fabrikada polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. AJANSLAR

Son güncelleme: android-time 06:13 09.08.2019
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