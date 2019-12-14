Son dakika… Üç bakanlığın bütçesi kabul edildi!

AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERMeclis&#039;te 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan yardım paraları gerginliği. . &nbsp;. İLGİLİ HABERSözcü&#039;nün haberi Meclis gündeminde: O arazi uçan sarayın karşılığı mı?. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-uc-bakanligin-butcesi-kabul-edildi-5510162","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-uc-bakanligin-butcesi-kabul-edildi-5510162","pageType":"yazi","pageIdentifier":5510162,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5510162,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-uc-bakanligin-butcesi-kabul-edildi-5510162/","headline":"Son dakika&#8230; u00dcu00e7 bakanlu0131u011fu0131n bu00fctu00e7esi kabul edildi!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Sa\\u011fl\\u0131k","son dakika","TBMM"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1576354551,"datePublished":1576354551,"dateModified":1576354585,"info":"{"seo_news":"false"}"});