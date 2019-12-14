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Son dakika… Üç bakanlığın bütçesi kabul edildi!

İçişleri, Sağlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının 2020 bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.

23:15 -
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Son dakika… Üç bakanlığın bütçesi kabul edildi!

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Sağlık son dakika TBMM
Son güncelleme: 23:16 14.12.2019
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