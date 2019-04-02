Son dakika… Ümit Özdağ İYİ Parti’deki görevinden istifa etti!

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Özdağ’ın istifasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Partimizin kurulduğu günden bu yana, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Sayın Ümit Özdağ, bugün itibarıyla, bu görevinden ayrılmıştır. Sayın Özdağ bu kararı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile geçtiğimiz ay yaptığı istişarenin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalara yoğunlaşmak üzere almıştır. Aziz Milletimizin bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verildi.