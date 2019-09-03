SOZCÜ adalet bekliyor

Türkiye gazeteciliğin yargılandığı bir davada karar duruşmasını bekliyor. SÖZCÜ davasında, mahkemenin yarın kararını açıklaması bekleniyor.

SÖZCÜ'ye yönelik 19 Mayıs 2017'de başlatılan algı operasyonu sonunda, gazetenin sahibi Burak Akbay, İzmir muhabiri Gökmen Ulu, muhasebe elemanı Yonca Yücekaleli ve internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun hakkında “Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla dava açıldı. Hazırlanan ikinci bir iddianameyle bu kez SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ile gazetenin internet sitesi Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Koordinatörü Yücel Arı hakkında da aynı suçlama yapıldı. Bu iki dava İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi. Gazetemizin yönetici ve yazarları hakkında, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ TALEBİ

SÖZCÜ avukatlarının davaya konu haberlere ilişkin basın kanununa göre 4 aylık sürce içinde dava açılmaması nedeniyle yargılama yapılamayacağını belirterek “davanın düşürülmesi” talebini, İstanbul'da 37. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, hükümle birlikte karara bağlayacağını belirtti. Yarınki duruşmada savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.

14 Haziran'daki duruşmada, son savunmasını yapan SÖZCÜ Gazetesi Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da davaya konu edilen haberlere ilişkin şunları kaydetti:

“BİZ GAZETECİLİK YAPTIK”

“Biz bu haberleri, haber ajansı DHA'dan aldık. Belgeleri de sunduk. Hürriyet'te, Milliyet'te de çıkan haberler. Aynı şekilde birinci iddianamede aleyhimizde 6 tanık vardı. Mahkemede dinlendi. 6 tanık da mahkemede lehimize tanıklık yaptı.”

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SÖZCÜ yazarı Emin Çölaşan ise “FETÖ'ye destek olayı bizim gazeteye sığmaz. FETÖ'ye yardım suçu havada kalmaktadır. Savcının bütün iddialarını çürüttüm. Herhangi bir suçum yoktur. Bizde öyle (FETÖ) şeyler yok. Hayatımız boyunca olmadı. Dolayısıyla FETÖ'ye destek vermek bilerek isteyerek yardım suçu havada kalmaktadır” diye konuştu. Yazarımız Necati Doğru da “İktidarın uşağı olmadığım için beni karşınıza getirdiler. Ne iktidarların ne de iktidara gelmek isteyenlerin uşağı olamam. Hukuk şerefli yaşamaktır. İtibarınız daim ve hep yüksek olsun. Beni lekeliyorlar, bu lekelemeye izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ internet sitesi Haber Koordinatörü Yücel Arı da savunmasında dava konusu olan haberlerin 2013 yılına ait olduğunu vurgulayarak “Ben 2016'da SÖZCÜ'de çalışmaya başladım” dedi.

‘ADALETE GÜVENİYORUM'

Arı, ”Bu husus mütalaada yer almadı. Bu hukuken doğru mu, bilmiyorum. Türk adaletine güvenmekten başka şansım yok” dedi. SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu da savunmasında, kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini söylemekle suçlandığını vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın Marmaris tatili haberi ilk kez DHA adlı haber ajansı tarafından 12 Temmuz 2016 tarihinde yayınlandı” diye konuştu.