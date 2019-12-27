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SÖZCÜ ile ilgili verilen utanç kararına sosyal medyadan tepki yağdı

SÖZCÜ gazetesine yönelik kumpas davasında karar açıklandı. Başta yazarlarımız Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya olmak üzere SÖZCÜ yazar ve yöneticileri hakkında verilen hapis cezalarına sosyal medyadan tepki yağdı.

12:21 -
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SÖZCÜ ile ilgili verilen utanç kararına sosyal medyadan tepki yağdı

SÖZCÜ gazetesine yönelik algı operasyonunda karar duruşması yapıldı. Tüm iddiaların tek tek çürütüldüğü davada mahkeme SÖZCÜ gazetesi yönetici ve yazarlarına, basın ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek cezalar verdi. Mahkemenin verdiği utanç kararlarına sosyal medyadan büyük tepki geldi. İşte sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları…

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Son güncelleme: 12:24 27.12.2019
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