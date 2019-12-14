Sözcü’nün haberi Meclis gündeminde: O arazi uçan sarayın karşılığı mı?

Sözcü’den İsmail Şahin’in gündeme taşığı Katar Emiri Al Sani'nin annesi Moza El Missned'in Kanal İstanbul manzaralı 44 dönümlük arazisi ile ilgili CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ‘'O arazi uçan sarayın karşılığı mı?'' dedi.

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Katar tarafından Cumhurbaşkanlığına bir uçağın hediye edilmesinden 2 ay sonra 44 dönümlük bu arazinin alındığına dikkat çeken Taşcıer, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘'500 milyon dolarlık uçağın hediye edildiğini ortaya çıktığı tarihten yaklaşık iki ay sonra bu arazinin alınması düşündürücüdür. İktidar bu uçak için önce hediye sonra hibe savunması yaptı. Şimdi bu arazi ortaya çıkıyor. Uçaktan 2 ay sonra yani Kasım 2018'de de Katar Emiri'nin annesi şirket kurup arazi alıyor. Arazi alındığı dönemde yerel seçimler henüz yapılmamış. Alınan tarım arazisi ve Katar Emiri İstanbul'da tarım yapmayacağına göre kimler buradan imar geçeceğinin garantisini verdi. Kanal İstanbul projesinin yapılacağının sözünü verdi ? Bütün bunlar tesadüf mü? Arsayı Emir'in annesine kim gösterdi? Bu arazi uçan sarayın karşılığı olarak mı alındı ? ‘'