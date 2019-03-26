Sürüngenler çetesine operasyon: Estetikli çete lideri de yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; Güngören, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bağcılar’daki birçok tekstil şirketinde yaşanan hırsızlık olaylarının artması üzerine başlattığı çalışma kapsamında bir hırsızlık çetesini belirleyerek takibe aldı.

ÖNCE KEŞİF ARDINDAN SOYGUN

Yürütülen takipler sonucu çetenin önce taksilerle soygun yapacakları alanlarda keşif yaptıkları, ardından çalıntı plakasız araçlar ya da ikiz plaka taktıkları araçlarla iş yerlerine gittikleri belirlendi.

İş yerine gelen çete üyelerinin maske, atkı ve bere takarak önce alarm kablolarını kestikleri ardından güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerine sürünerek girerek çelik kasaları boşalttıkları ortaya çıktı.

Sürdürülen takipler sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik 23 Mart günü Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Bağcılar’da zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çete lideri Y.B. ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 80 bin lira ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

ESTETİK YAPTIRMIŞ

Poliste sorguya alınan çete lideri Y.B.'nin İstanbul ve Bolu’da örgütlü hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 37 yıl hapis cezası ile 4 yıldır arandığı belirlendi. Yakalanmamak için sık sık estetik yaptıran Y.B.'nin 850 bin liraya Porsche marka lüks otomobil aldığı ve suç dünyasında ‘Hayalet’ lakabıyla tanındığı öğrenildi. Ayrıca çete liderinin 20 gün sonra yasa dışı yollarla Almanya'ya firar etmeyi planladığı ortaya çıktı.

SOYGUN SONRASI PARTİ

Poliste yapılan sorgulamalarda çetenin 2018 yılından beri 12 iş yerine girdikleri ve 2 buçuk milyon liralık soygun yaptıkları belirlendi. Çete üyelerinin soygun paralarıyla Porsche’ye bindikleri ve kaldıkları lüks rezidanslarda partiler düzenledikleri ortaya çıktı.

HIZLI SÜRÜNMEK İÇİN EGZERSİZ YAPMIŞLAR

Öte yandan çete üyelerinin güvenlik kameralarına yakalanmamak için iş yerlerine sürünerek girdikleri için kendilerine “Sürüngenler Çetesi” dedikleri belirlendi. Çete üyelerinin liderleri Y.B.'nin talimatıyla parklarda ve boş arazilerde hızlı sürünme egzersizleri yaptıkları öğrenildi.