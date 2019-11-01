Tahliye olan Eren Erdem’den ilk açıklama

Toplantıda ilk konuşmayı yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “Eren Erdem iktidara yönelik sert sözleri nedeniyle bir yandan da terör örgütüne yönelik sert sözleri nedeniyle hapisteydi. Eren Erdem’in yanında olacağız, yıldırma politikalarına karşı birlikte olacağız. Siyasi tutukluların hepsiyle de özgürlükte buluşacağız.” dedi.

“CEZAEVİNDE HİÇ YALNIZ HİSSETMEDİM”

Eren Erdem daha sonra sözü aldı ve şunları söyledi:

“Türkiye’de yargılamalara hukuki yaklaşımlar sergilemek artık mümkün değil. Biz artık dua etmek zorunda kaldık. Cezaevinde hiç yanlız hissetmedim. Tahliye olurken hala elimde kitap vardı. Teşekkürün büyüğünü aileme ve avukatlarıma yapmak istiyorum. Herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.”

“CHP’Lİ OLARAK GİRDİM CHP’Lİ OLARAK ÇIKTIM”

“Ben cezaevine işlenmiş suçlarla mücadele ettiğim için girmiş birisiyim. Cezaevine girmek birileri bizi yıldıracağını düşünebilir ancak ben genel başkanları Zincirbozan’da hapsedilmiş bir siyasi hareketin mensubuyum. Ne bugün korktum ne yarın korkacağım. Cezaevine bir CHP’li olarak girdim ve CHP’li olarak çıktım.”

“OSMAN KAVALA İLE BAĞIRARAK KONUŞURDUK”

“Çok sayıda insan haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde bulunuyor. Selahatin Demirtaş da cezaevinde. Osman Kavala ile biz yan koğuştaydık. Birbirimize uzaktan bağırarak konuşurduk. Hayatımda hiç silah tutmadım, çok iyi kalem tutarım. Terörden yargılandım bunun ağırlığını omuzlarımda taşıyorum.”