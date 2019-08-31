Tarihi Surp Kevork Manastırı kaderine terk edildi

Elazığ'ın Şahinkaya Köyü'ndeki 1064 yılında yapıldığı tahmin edilen hamamı, yetimhanesi ve mezarlığı ile geniş bir arazide kurulan tarihi Surp Kevork Manastırı bakımsızlıktan dolayı yıkılmaya yüz tuttu. Elazığ Belediyesi'nin sorumluluk alanında olduğu için belediye yalnızca çevresini tel örgülerle kapatmış. Tarihi yapı bir taraftan doğanın olumsuz şartlarıyla mücadele ederken diğer yandan da define avcılarının ağır tahribatı altında kalmış. Kaderine terk edilen tarihi yapıda olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman çökmelerin meydana geldiği öğrenildi.

“YOĞUN YAĞIŞLARDAN DOLAYI KİLİSEDE BAZI ÇÖKMELER OLDU”

Yetkililerden aldığımız bilgiye göre, Surp Kevork Manastırının restorasyonuyla ilgili bakanlığa ve Diyarbakır Koruma Kurulu'na müracaatlarını yapıldığı ancak bir gelişme olmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili konuşan yerel yetkililer; “Surp Kevork Kilisesinin olduğu yer belediye sınırları içerisinde olduğu için belediye o bölgeyi dış saldırılara karşı geçici bir korumaya almıştı. Ama bu çok yeterli olmadı bu yıl aşırı yağmur nedeniyle manastırda bazı çökmeler oldu. Oranın restorasyonu ve korumasıyla ilgili gerekli çalışmalar yapıldı, tutanak ve raporlarımızı hazırlayarak hem bakanlığa hem de Diyarbakır Koruma Kurulu'na gönderdik. Sonucu bekliyoruz.”

TARİHİ SURP KEVORK MANASTIRI

Tarihi manastırın, keşiş Vartabed Movses Daronatsi (Daronlu Movses) tarafından kurulan Movsisavank (Movses Manastırı) olduğu belirtilmektedir. Tarihi eserin korunması ile ilgili Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı (ÇEKÜL) tarafından yapılan başvurunun ardından çeşme, havuz ve su kuyusunun bulunduğu alan Elazığ Belediyesi ve Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi tarafından tescillendi. Tescillenmesinin üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen tek çalışmanın 22 Haziran 2016’da bölgenin tel şeritlerle çevirmesi olmuş. Ermeni Manastırından kalan bu tarihi yapı, kaderine terk edildi.

RAHİP MUŞE DAĞ: “ÇOK ÜZÜLÜYORUZ”

Surp Kevork Kilisesinin Ermenilere ait olduğunu belirten Elazığ Süryani Kadim Kilisesi Ruhani Lideri Rahip Muşe Dağ, “Elazığ’da beş Ermeni aile var lakin onlarda bu duruma pek ses çıkarmıyorlar. Bu tür yerler bizlerin ibadet alanları. Buraları yıkılmış vaziyette görmekten dolayı çok üzülüyoruz. Yetkililerin Surp Kevork Kiliseside dâhil olmak üzere yıkılmaya yüz tutmuş, bakımsız olan ibadethanelerimizi koruma altına alarak geleceğe taşımasını talep ediyoruz. Ermeni ve Süryaniler bu ülkenin değerleridir. Bizim değerlerimiz olan ibadethanelerimizi ayakta tutulması ve tehlikelere karşı korunması bizleri mutlu eder” diye konuştu.