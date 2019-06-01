TBMM’de şok! Yunuslara horon ve flüt eziyeti…

TBMM’de kurulan ”Hayvan haklarının korunması ve hayvanlara kötü davranışların önlenmesi” konusundaki Meclis Araştırma Komisyonunda, yunus parklar ile ilgili şok açıklamalar yapıldı. Yunus ve Mors'ların flüt çalıp, horon tepmesini öğrenene kadar aç bırakıldığı, antidepresan ve ülser ilaçları verilip, fiziki özelliklerinin değiştirildiği bildirildi.

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplanan komisyona bilgi veren ”Yunuslara Özgürlük Platformu” üyesi Öykü Yağcı, Türkiye'de yunus parklarının içkili lokanta diye ruhsat aldığını belirtti ve ”Bu parklar derhal kapatılmalı, esaret altındaki 100’ü aşkın deniz memelisi doğaya bırakılmalı” dedi.

HEPSİ ESARET ALTINDA

Yunusların saatte 60 kilometre yüzebilen, 500 metre derine dalabilen ve zamanlarının sadece yüzde 20'sini su yüzeyinde geçiren hayvanlar olduğunu hatırlatan Yağcı, “Yunuslar 2 metre derinlikte bir suya hapsoluyor. Doğal yaşamdan koparılıp, ömür boyu hapse mahkum ediliyor. Esaret altında üreyemiyorlar” dedi.

Yunuslara insanları eğlendirmeleri için çeşitli ilaçlar verildiğini de vurgulayan Yağcı, “Ölü balıkların içine konulan ülser hapları ve sakinleştiriciler ile antidepresan ilaçlar veriliyor. İlaçlarla fiziki özelliklerini değiştiriyorlar, aç bırakarak insanlara bağımlı hâle getiriyorlar. 1983'ten beri Türkiye'de yunus avı yasak ama yunus park işletmecileri balıkçılarla iş birliği ile yunus avı yapıyor” dedi.

MORS'A FÜLÜT, YUNUS'A HALAY

Şu anda Türkiye'deki yunus parklarında 100'ün üzerinde deniz memelisi olduğunu belirten Yağcı şunları söyledi:

“Yunus parkları açma izini ilçe belediyeleri veriyor. Ruhsatlarında içkili lokanta olarak görülüyor. İçkili lokanta sahibi yunus terapisi diye engelli bireylerin ailelerinin umutlarını da sömürüyor. Mors'lara flüt çaldırılmaya çalışılıyor, yunuslarla horon tepiliyor. İlaç verilip aç bırakılarak eğitilip bu hâle getiriliyor. Antalya başta olmak üzere Muğla, İstanbul ve Aydın'da yunus parkları var. Biz Kaş yunus parkını büyük mücadele sonucu kapattırdık, diğerleri için de çalışıyoruz. İsviçre, İngiltere, Avusturya, Yunanistan, hayvan sirki ve deniz memelisi ticaretini yasakladı. Türkiye de derhal yasaklamalı, yunus parkları da hemen kapatılmalı”