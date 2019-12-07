Tekirdağ’ın heykel ve tabloları müzayede ile satılacak

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa Belediyesi’nin eski yönetimi, Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu adıyla bir sempozyum düzenleyerek, yerli ve yabancı sanatçılara her yıl heykeller yaptırdı. Bu heykellerin bir bölümü kentin çeşitli yerlerine konuldu.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi son yaptığı toplantıda heykeller ve depolarda tutulan tabloların müzayede yoluyla satılması için CHP’lilerin reddetmesine karşın AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla Belediye Başkanı AKP’li Cüneyt Yüksel’e yetki verdi.

‘SANATA DEĞİL, ESERLERİ YAPTIRIP DEPOLARA ATANLARA KARŞIYIZ’

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediye üzerine kayıtlı 300’ün üzerinde bir tablo bulunduğunu ve bu tabloların bazılarının belediye binasında asılı olduğunu ancak büyük bölümünün depolarda bulunduğunu belirterek, “Biz asılanlarla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Depolarda kalan, sanatçıya karşı verilen bu değeri taşıyan zihniyete karşıyız. Biz depolarımızda âtıl durumda bulunan tabloların her birini müzayedeye çıkartıp satacağız.

Bu tabloları çizen sanatçıya, onun verdiği emeğin karşılığı tabloların depolarda çürüyerek heba edilmesi ile ödeyemeyiz. Bununla ilgili çok profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. Tabloların hepsi fotoğraflanıyor. Bir dergi içerisinde katalog yapılacak bu katalog ile müzayedeye çıkacak.

Biz 8 ay oldu göreve geleli, göreve geldiğimizde `Süleymanpaşa’nın demirbaşlarını çıkartın´ dediğimizde bunlar gibi 3-4 ayrı noktada onlarca hatta yüzlerce tablonun depolarda çürümeye bırakıldığını gördük. Aldığımız yetki ile birlikte özellikle bizim depolarımızda atıl durumda bulunan tablo ve minyatür heykelleri müzayede yoluyla satışa sunacağız” dedi.

Süleymanpaşa’da 200 bin kişinin yaşadığını söyleyen Yüksel, “Vatandaşımıza bu tabloların maliyeti 1, 5 milyon TL. Kime ne kadar para verildiğinin sağlıklı bir kaydı tutulmamış. Biz bunların hepsini tek tek fotoğrafladık, tabloların zimmetlemesini yaptık.

Değerlendirmesi ile ilgili Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nden destek istedik, hatta danışmanlık istedik. Gel bunlardan bir katalog oluşturalım verecek olduklarımızı müzayede ile verelim hem belediyeye ek bir gelir olsun hem buradan gelen bütçeyle de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağımız bir fon olsun. Aynı zamanda da biz elimizde ne var bunu görelim istedik” dedi.

Başkan Yüksel, konuyu tam olarak anlayamayanların eleştirilerde bulunduğunu belirterek, “Ama maalesef tipik CHP zihniyeti. Ne olduğunu anlamadan, dinlemeden yorum yapan bir zihniyet var. Bu paraların nerelere ne şekilde kimlere nasıl verildiğini araştırmaktansa depolarda bu çürümeye terk edilmiş resimlerin, neden o hale düştüğünü araştırmaktansa `AK Parti’li belediye sanat düşmanlığı yapıyor´ deniyor. Sanat düşmanlığı bu tabloları bu depolara atmak mı? Yoksa bunları vatandaşın göreceği şekilde sergilemek mi? Sanata sahip çıkmak bunu vatandaşımızın takdirine bırakıyorum” dedi.

‘İRONİ YAPTIM HEYKELLERİN TAMAMI SATILAMAZ ZATEN’

Bütün heykellerin yapılan sözleşme gereği satılma şansı olmadığını ifade eden Cüneyt Yüksel, “Bu organizasyon yapılırken belli bir sözleşme kapsamında yapılmış. NKÜ’den bu konuda profesyonel destek de istedik. Benim geçmişim sanat üzerine değil, bu konuda uzman bakıştan, gözlerden faydalanabileceğimiz bir heyetten de destek de istiyoruz.

Biz bu konuda belki açık hava sergisi de yapabiliriz ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak Bey bu konuyla ilgili ‘Ben talibim’ dedi. Ben de kendisine şunu söyledim ki, `Mecliste de aslında orada bir ironi vardı.’ ‘Ben bu heykelleri satacağım´ derken Büyükşehir Belediye Başkanı, ‘Ben bunları ödeyeceğim’ dediği için söyledim.

Dedim ki, ‘Kadir Başkan bugünkü maliyeti 3 milyon, bana versin 4 milyon lirayı al senin olsun maden çok savunuyorsun.’ Orada bir ironi vardı atlanan. Bizim asıl gündeme aldığımız nokta depolardaki resimlerdi” dedi. (DHA)