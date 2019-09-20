Trafik kazasına kurban giden gencin ölümünde ilginç detay

Olay, 26 Ağustos günü akşam saatlerinde Fatih'e bağlı Yenikapı Semti'nde yaşandı. Lokanta işleten Faruk Kaya isimli genç ile Suriye uyruklu bir kişi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma çevredeki Suriyelilerin de müdahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Suriyelilerin saldırısına uğradığı belirtilen Faruk Kaya, saldırıdan kurtulmak için Avrasya Tüneli'ne doğru kaçmaya başladı.

KAÇARKEN ARAÇ ÇARPTI

Kaçarken, yolun karşısına geçmeye çalışan gence o esnada seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç Samatya İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 4 Suriyeliyi gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından 4 Suriyeli de serbest bırakıldı.

ACILI BABA: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Sözcü'ye konuşan acılı baba, “Biz Elazığ'da yaşıyoruz. Kaza haberini alınca İstanbul'a geldik. Gözaltına alınan 4 Suriyeli serbest bırakılmış. Konunun takipçisi olacağız” dedi. Kaya’nın, Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyünde ikamet ettiği, İstanbul’a çalışmak için geldiği öğrenildi.