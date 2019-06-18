TRT’nin silahları aniden kayboldu

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü'nde kuruma ait olan ve güvenlik görevlileri tarafından kullanılan 10 adet silahın kaybolduğunu açıkladı. Konuyu Meclis gündemine de getiren Sertel, kasada kilit altında tutulan 10 tabancanın aniden ortadan kaybolmasının, kafalarda soru işaretleri yarattığını belirterek, “Emniyet'e olaydan 5 gün sonra haber verilmesi de, soru işaretlerini artırmıştır. Silahların nasıl ortadan kaybolduğu bilinmemektedir” dedi.

TUTUKLANAN KİMSE YOK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi de veren Sertel, “Kuruma ait silahlar kaybolmasına rağmen soruşturma açılan, açığa alınan veya tutuklanan kimse de yoktur. Kurum içinden kim veya kimler bu olaya karışmıştır Olayın üzeri örtülmeye ve gizlenmeye çalışılmaktadır. TRT yönetiminden bu skandalla ilgili açıklama ve sorumlularla ilgili derhal gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi. Sertel, “Halkın verdiği vergilerle ayakta duran TRT'de, yandaşlar istedikleri gibi at koşturuyor. Liyakatın bitirildiği kurumda yaşanan olumsuz olayların üzeri kapatılıyor. Silah skandalının kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Dolaylı veya direkt olarak ihmali veya suçu bulunan kim olursa olsun yargı önünde hesap vermesi gerekir” açıklaması da yaptı.