Türkiye 23 Haziran’daki İstanbul seçimlerini sozcu.com.tr’den takip edecek

Herkes nefesini tuttu, 23 Haziran seçimlerine kilitlendi…

İstanbul’un ve bu kentte yaşayan 16 milyon yurttaşın geleceğini belirleyecek seçime çok az süre kala, tüm vatandaşların en çok merak ettiği konu: O gece bilgi akışının nasıl sağlanacağı…

31 Mart’taki yerel seçimlerde kamuoyunun tek veri kaynağı AA idi. Hemen hemen her seçimde yaşanan manipülasyon ve veri akışının kesilmesi gibi skandallar 31 Mart’ta da yaşandı… Haliyle ardından tartışmalar da gecikmedi.

SOZCU.COM.TR’DEN DEV HİZMET: AYNI ANDA 2 AJANS…

23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul seçimlerinde, bu tartışmalara son verilecek. sozcu.com.tr okuyucuları; CHP’nin seçim sonuçlarını anlık olarak ileteceği ANKA Ajansı’nın sonuç ekranlarını, Anadolu Ajansı verileriyle eş zamanlı olarak karşılaştırmalı takip edebilecek.

Özel seçim sayfasında; İstanbul geneli seçim sonuçları, ilçelerden gelen veriler, adayların aldıkları oy oranları ve daha birçok ayrıntı anlaşılması kolay, renklendirilmiş grafiklerle okuyucularla paylaşılacak.