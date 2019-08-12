Türkiye’de bir günde 27 yangın!

TSİ 20.00 civarında konuşan Pakdemirli, bu yangınların dördü hariç hepsinin söndürüldüğünü belirterek;
“Şu anda dört tane aktif yangınımız var. Tavşanlı-Eğriöz, Balıkesir-Marmara Adası, İzmit-Gebze ve Dursunbey. Bu dört aktif yangından üç tanesi kontrol altında gözüküyor. Tavşanlı-Eğriöz’deki yangının ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Sıcaklık artışıyla beraber bugün de çok sayıda yangınla mücadele etmek durumunda kaldık. Ben yangınlara olan duyarlılıktan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.