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Türkiye’de bir günde 27 yangın!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün Türkiye genelinde 15 orman yangını ve 12 kırsal alan yangını gerçekleştiğini açıkladı.

22:26 -
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Türkiye’de bir günde 27 yangın!

TSİ 20.00 civarında konuşan Pakdemirli, bu yangınların dördü hariç hepsinin söndürüldüğünü belirterek;

“Şu anda dört tane aktif yangınımız var. Tavşanlı-Eğriöz, Balıkesir-Marmara Adası, İzmit-Gebze ve Dursunbey. Bu dört aktif yangından üç tanesi kontrol altında gözüküyor. Tavşanlı-Eğriöz’deki yangının ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Sıcaklık artışıyla beraber bugün de çok sayıda yangınla mücadele etmek durumunda kaldık. Ben yangınlara olan duyarlılıktan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Son güncelleme: android-time 22:34 12.08.2019
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