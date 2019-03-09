Türkiye’nin en büyük ikinci Atatürk maskı onarılmayı bekliyor

Antalya'nın, Kepez ilçe girişindeki 35 metre yüksekliğinde, 25 metre genişliğinde, 10 ton demir, 40 ton kum ve 10 ton çimento ile yapılan Türkiye'nin en büyük ikinci Atatürk maskı geçtiğimiz aylarda yaşanan fırtınada hasar görmüştü. Vatandaşlar, zamanla altın sarısı rengi kaybolan Atatürk maskının bir an önce yenilenmesini istiyor.

ATATÜRK'ÜN 70'İNCİ ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE AÇILMIŞTI

Atatürk maskı, 10 Kasım 2008'de, Atatürk'ün 70'inci ölüm yıldönümünde açılmıştı. Kent ormanı içerisinde yapay şelalenin yanındaki kayalıklara işlenen Atatürk maskı, altın sarısı renginde yapılmıştı. Maskın yanında Atatürk'ün “Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir” sözü, bitişiğindeki şelalenin diğer yanında ise Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün “Hoş geldiniz” yazısı bulunuyor.

ZAMANLA HASAR GÖRDÜ

Kent ormanı içerisinde yapay şelalenin yanındaki kayalara oyularak yapılan Atatürk maskı, gece de ışıklandırılıyor. Kepez Belediyesi'nin yaptığı şelalenin yanındaki Atatürk maskının üst bölümünde su havuzu ve mesire alanı yer alıyor. Ancak Atatürk maskı Ocak'taki fırtınalardan etkilendi ve başın üst bölümünden hasar gördü. Altın sarısı rengi de kayboldu. Olayı gören vatandaş, hasar ile ilgili belediye yetkililerine de bilgi verdiklerini, maskın onarılacağına dair söz aldıklarını belirtti. Şu anda maskın onarılması bekleniyor.