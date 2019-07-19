Tutuklu vali yardımcısının eşine ‘Bylock’ gözaltısı

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve örgütün Kriptolu haberleşme programını kullanan 68 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı olan şüphelilerden 28'i gözaltına alındı.

Gözaltına alına şüpheliler arasında, Eski Tekirdağ Vali Yardımcısı Mümin Heybet'in karısının da bulunduğu öğrenildi. Tekirdağ Vali yardımcısıyken görevden alınan ve 25 Temmuz 2016'da örgüt üyeliğinden tutuklanan Mümin Heybet'in de Bylock kullanıcısı olduğu öne sürüldü.

Mümin Heybet'in eşiyle Bylock üzerinden arkadaş oldukları belirtildi. Halen Tekirdağ Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenilen Mümin Heybet'in eşi A. Heybet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.