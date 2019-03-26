AKP’li adaydan üniversitelilere skandal teklif! | Son dakika haberleri

Ezine Meslek Yüksekokulu’nda geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandığı öğrenilen olayda; Ezine Belediye Başkan adayı AKP'li Güray Yüksel’in Danişent Mahallesi’ndeki akşam mitingine Meslek Yüksekokulu'nun kantinine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından ‘katılımcı’ toplanıyor.

150’ŞER LİRA PARA VE DERSLERDE KOLAYLIK!

Bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; mitinge katılması istenen öğrencilere başta 60 TL daha sonra ise 150 TL ödeme ve derslerinde kolaylık sağlanacağının teklif edildiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca Ali isimli bir kişinin aranarak konuyla ilgili görüşünün alındığı anlaşılıyor.

“İNCELEME BAŞLATILMASI İÇİN TALİMAT VERİLMİŞTİR”

Öğrenciler arasında tepkilere neden olan olay sonrası üniversite yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. Konuyla Sözcü’ye konuşan üniversite yetkilileri “İlgili birime konu ile ilgili inceleme başlatılması talimatı verilmiştir” açıklamasında bulundu.