Ünlü oyuncu DSP’den aday oldu

DSP resmi Twitter heabından Hokna'nın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la birlikte fotoğraf paylaşılırken, “Türk Tiyatrosu'nun duayen ismi Sayın Güven Hokna, İstanbulumuzun gözde ilçelerinden biri olan Üsküdar'dan adayımız oldu. Üsküdar'a barış, kardeşlik ve sevgi getirecek. Gözün aydın Üsküdar” ifadeleri kullanıldı.

Hoknanın adaylığını kendi Twitter heabından da paylaşan Önder Aksakal şun notu düştü: “Hoşgörü, sevgi ve kardeşlik en güzel sanatla anlatılır. Türk Tiyatrosunun duayen isimlerinden Güven Hokna, akgüvercin yuvasına hoş geldiniz”