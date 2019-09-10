Uzunu yıllar sonra CHP birinci parti

Özkiraz, “1-7 Eylül tarihleri arasında yaptığımız araştırmamızda CHP uzun yıllar sonra ilk kez birinci parti… Cumhur ittifakı hâlâ 43-45 bandında görünmesine rağmen MHP tamamen AK Parti seçmenlerinden aldığı oylarla yükselişte” dedi. Özkiraz şunları söyledi: “AK Parti en başta MHP olmak üzere tüm partilere karşı oy kaybı yaşıyor. İsraf ve yolsuzluk algısı, ekonomik kriz etkisi ile birleşiyor, AK Parti hiç bir adımı ile bu oy kaybını durduramıyor. Mülteci problemi de düşüşte büyük etken. İşsizlik ise krizin en büyük sonucu olarak etkili.İstanbul seçimlerinde yaşananlar ve haksızlık yapıldığı algısı da çok büyük kırılma meydana getirmiş. 23 Haziran seçimleri bir genel seçim olsaydı aynı tepki tüm yurtta oluşacaktı. Hukuksuzluk algısı AK Parti'nin her yerde oy kaybetmesine sebep olmuş.”