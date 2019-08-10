Vicdan nöbetçilerinden AKP’li Turan’a çağrı

Çanakkale Kirazlı Balaban’da altın arayan ve doğayı inanılmaz bir biçimde tahrip eden Kanada firmasına tepkiler ülkesinde de yayıldı ve binlerce kişi protesto gösterisinde bulundu.

16. gününü dolduran vicdan nöbetinin, Kanadalı firmanın metalik aramayı durdurana kadar devam etmesi kararlaştırıldı.

Firmayla ilgili tepkiler devam ederken AKP milletvekili Bülent Turan’ın “CHP’li bazı isimler maden firmasına Ankara’da arama izni verilmesi için uğraş verdiler. Ancak şimdi eyleme katılıyorlar. Bu devam ederse isimlerini açıklayacağız” sözlerine hem CHP’den hem de eylemi düzenleyen komiteden tepki geldi.

Kent Konseyi Başkanı Pınar Bilir Akkuş, Turan’ı bildiği isimleri açıklamaya davet etti.

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“Açıklamazsanız bu sözleriniz Su ve Vicdan nöbetini itibarsızlaştırmaya dönük bir açıklama olarak değerlendirilecektir” dedi.

Bölgede bulunan CHP’liler de Turan’ın vicdan nöbetini engellemek, itibarsızlaştırmak için bu tür açıklamalar yaptığını savundular. Varsa bildiklerini açıklamasını istediler.

“DURDURANA KADAR”

Kent Konseyi Başkanı Pınar Bilir Akkuş, 26 Temmuz’da başlattıkları Su ve Vicdan nöbetinin 16. gününde umutlarının dirençlerinin daha da arttığını belirtti. Akkuş şunları söyledi;

“Alamos Gold’un yaşam alanında ki saldırısı, metalik madencilik faaliyeti son bulana kadar nöbetimiz devam edecektir. Yangın çıkma olasılığına karşı yeni çadır kurulmayacak. Nöbet yerlerine günübirlik gelinecektir. Biz bayramda da buradayız.

KANADA DA GÖSTERİ

Kanada firması kendi ülkesinde de doğaya karşı giriştiği tahribat nedeniyle binlerce işi tarafından protesto edildi.

Akkuş, protestoya Türklerin yanı sıra binlerce Kanadalının da katıldığını, eylemlerinin Kanadalılar tarafından da desteklendiğini belirtti.