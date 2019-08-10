Yavaş’tan Gökçek hakkında suç duyurusu

CHP’li Demir, Twitter hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başvurusu üzerine Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP’li Demir mesajında, ‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde kendisinin gizli olması gereken vergi kayıtlarını vergi idaresinden bir şekilde elde ederek paylaşan Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara C. Başsavcılığı Gökçek hakkında soruşturma başlattı’ İfadelerini kullandı.

GÖKÇEK: YAVAŞ BENİ MAHKEMEYE VERMİŞ​

Gökçek de konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Videolu paylaşım yapan Gökçek, “Mansur Yavaş beni mahkemeye vermiş. Bir izleyin. Mansur’cular ve FETÖ’cüler bir sefer de konuyu saptırmadan, açılan dava üzerine yorum yapın. Bekliyorum” ifadelerini kullandı.