Yenikapı İsraf Sergisi sona erdi… Araçlar alandan çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimi öncesinde belediyedeki ihtiyaç fazlası yüzlerce aracı Yenikapı Meydanı’nda halka göstereceğini söylemişti.

İBB’ye ait yüzlerce araç, Perşembe gecesinden itibaren, “Bu daha başlangıç” denilerek Yenikapı’ya getirildi.

4 GÜN BOYUNCA SERGİLENDİ

Alanda sergilenen İBB'nin ihtiyaç fazlası 730 aracı bugün itibariyle kiralanan şirkete teslim edilmek üzere bölgeden ayrıldı. İBB’nin otoparklarına çekilen 730 aracın firmaya teslim edileceği öğrenildi.

5 YILLIK MALİYETİ 250 MİLYON LİRA!

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut Yenikapı’da dün yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketlerinde 730 araçtan tasarruf edilebileceği belirlenmiştir. Toplamda yılda 49,5 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon lirayı bulmaktadır” demişti.

TEKNOFEST ÇADIRI KURULDU

Alana 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan Teknofest 2019’un tanıtım çadırının kurulduğu gözlendi.