Yılmaz Büyükerşen kimdir? Eskişehir belediye başkanı adayı Yılmaz Büyükerşen kaç yaşında?

1999 yılında Eskişehir Belediye Başkanı olarak seçilen Yılmaz Büyükerşen, 20 yıldır başarıyla yürüttüğü belediye başkanlığı görevi için bir kez daha aday olarak gösterildi. Eskişehire çağ atlatan başkan olarak tanınan Yılmaz Büyükerşen CHP’den bir kez daha başkan seçilmek için 31 Mart 2019’da siyesi bir yarış verecek. Peki Yılmaz Büyükerşen kimdir, nereli, kaç yaşında? Yılmaz Büyükerşen'in hayatına dair detaylar şu şekilde…

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR? HAYATI VE AKADEMİK KARİYERİ…

Eskişehir’de başkan seçildiği 1999 yılında beri görevini kesintisiz yürüten Yılmaz Büyükerşen sadece başkanlığı ile değil Eskişehirde Akademisyen geçmişi ile de yakından tanınıyor. Anadolu Üniversitesi eski rektörü olan Yılmaz Büyükerşen, , 8 Kasım 1937 tarihinde doğdu. 1962'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ilk mezunları arasında bulunan Büyükerşen 1966 yılında doktorasını tamamladı. 1968 yılında doçent, 1973 yılında profesör oldu. 1976'da mezun olduğu akademinin başkanlığına seçildi. 1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. 1987'de aynı göreve tekrar atandı. Ayrıca, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığını yürüttü. 1994 yılında 3984 Sayılı Kanununun çıkarılmasıyla bu görevinden ayrıldı.

Türkiye'nin ilk Sinema ve Televizyon Okulu'nun kuruluşunu Eskişehir'de gerçekleştirdi. Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli, yine Prof. Büyükerşen tarafından yapılmıştır. Ayrıca Eskişehir'de ikinci üniversitesinin kurulmasına ve dünyada tek olan açıköğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük etmiştir.

Prof. Büyükerşen, 18 Nisan 1999 Seçimleri'nde Demokratik Sol Parti'den aday olarak oyların yüzde 44'ünü aldı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde, oylarını %45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi. 2009 yerel seçimlerinde yüzde 50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi. 27 Ocak 2011'de, istifa etmesini isteyen Demokratik Sol Parti yönetiminin talebine uyarak bu partiden istifa etti. 27 Şubat 2011'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçti. 2014 Türkiye yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'den 4.kez Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Yılmaz Büyükerşen aynı zamanda iki torun sahibi. Kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 19 Mayıs 2013 tarihinde açmıştır.

ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

CHP: Yılmaz Büyükerşen

AKP: Burhan Sakallı

Saadet Partisi: Levent Baştürk

Vatan Partisi: Raif Eşkinat

TKP: Fatih Beyaztaş