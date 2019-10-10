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Terör örgütü YPG/PKK ateşi Ceylanpınar’da çocuklar yaralandı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar'daki evlerinde oynayan iki kardeşe isabet etti. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.

10:15 -
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Terör örgütü YPG/PKK ateşi Ceylanpınar’da çocuklar yaralandı

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.

YPG/PKK işgalindeki Rasulayn’dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar’daki 3 eve isabet etti.

AA

Saldırıda evlerden birinde oynayan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı.Yaralı çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

AA

Bu arada, saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.

AA

Ceylanpınar PKK Şanlıurfa Suriye Terör terör örgütü
Son güncelleme: 10:19 10.10.2019
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