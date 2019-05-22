Son dakika… YSK’nın gerekçeli kararına muhalefetten ilk tepki!

YSK’nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine ilişkin gerekçeli kararında 754 sandık kurulu başkanının kanuna aykırı olarak belirlenmesi nedeniyle seçimin sonucuna etki edildiği belirtildi. Gerekçeli kararda Cumhur İttifakı’nın ‘oylarının çalındığı’ iddiasıyla ilgili ise bir açıklama yer almadı.

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YSK, 250 sayfalık kararı ile daha önce açıklanan kısa kararın dışına çıktı. Kısa kararda açıklananların ötesinde bir gerekçeli karar oldu. Muhalefet kulislerinde bu durum “Kararı vermişler, sonra müzakereye devam etmişler, gerekçe aramışlar” şeklinde yorumlandı.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in gerekçeli karar hakkında açıklama yapacağı belirtildi.