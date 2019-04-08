Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) görevleri nelerdir? YSK kimlerden oluşur?

Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından oy sayımlarıyla ilgili gündemden düşmeyen ve tartışmalara neden olan Yüksek Seçim Kurul’nun (YSK) görevleri ve yetkileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Yargıtay ve Danıştay’ın kendi içlerinden çıkardıkları üyelerden oluşuyor. Peki YSK ne zaman kuruldu? Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) görevleri ve yetkileri nelerdir? İşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hakkında merak edilenler…

YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK) NEDİR?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay’ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye’deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

– Seçimleri düzenler ve seçimle ilgili itirazları inceler ve kararını verir.

– Bir üyenin Milletvekili olup olamayacağına karar verir.

– Kararları kesin olup değiştirilemez , itiraz için başka makamlara baş vurulamaz.

– 11 üyeden oluşur.(7 asıl , 4 yedek)

– Üyelerin 6 Yargıtay , 5 Danıştay arasından seçilir.

– Üyelerin görev süresi 6 yıldır , süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

YÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN (YSK) GÖREVLERİ VE YETKİLERİ NEDİR?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği kararlar kesindir, YSK’nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

YSK NE ZAMAN KURULDU?

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

YSK’NIN TEŞKİLATLANMASI

YSK teşkilatı merkezde Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından; taşradaysa her il seçim çevresinde bir İl Seçim Kurulu Başkanlığından, her ilçede bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından, Seçmen Kütüğü Bürolarından ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir Sandık Kurulundan oluşur.

İl Seçim Kurulu Başkanlıkları

İl Seçim Kurulu Başkanlıkları, il seçim çevresinde kanunla tespit edilen vazifeleri görür. Seçimleri düzenle yürütür. Her il merkezinde ayrı bir İl Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. İl merkezindeki derecesi en yüksek hâkim, kurulun başkanı; diğer iki yüksek dereceli hâkim de üyesidir. Yargı organından iki hâkim de yedek üyedir.

İlçe Seçim Kurulu başkanlıkları

İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları, her ilçe çevresinde, kanunun verdiği görevleri yapar. Seçimi düzenle yürütür. Her ilçe merkezinde ayrı bir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. Kurul, ilçenin en yüksek dereceli hâkiminin başkanlığı ile diğer altı üyeden meydana gelir. Dördü siyasi partilerden ikisi de devlet memurları arasından 10 yıl görev yapan ve o ilçede en çok görev yapanlar arasından kura ile tespit edilir. Kurulda görev yapan altı üyenin yanı sıra altı yedek üyesi de vardır.