Yurtta 23 Nisan coşkusu! Böyle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Ankara’da ilk tören TBMM Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Protokolün hazır bulunduğu alanda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir’de gerçekleştirilen törende ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Başkanvekilleri, milletvekilleri, Aslanlı Yol’da yürüdü. Şentop, mozoleye çelenk bıraktı. Şentop ve beraberindekiler, Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Şentop ve protokol heyeti daha sonra Meclis bahçesine geçerek Ankara Kulübü çocuk seğmen ekibinin yaptığı gösteriyi izledi.

ÇOCUKLAR ANITKABİR’E AKIN ETTİ

Sabah devlet erkanının katıldığı törenlerin ardından Anıtkabir, ziyarete açıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Anıtkabir'de yoğunluk oluşturdu.

Ziyaretçiler, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı, Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.

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23 Nisan Ulusal Gemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafı baskılı tişörtlerle Anıtkabir'e gelen çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Aileler, çocuklarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İSTANBUL TAKSİM’DE 23 NİSAN TÖRENİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasi parti il temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlkokul öğrencilerinin halk oyunları gösterileri sergilediği törende anıta, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi konuldu.

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bir etkinlik düzenlendi.



Türkiye, KKTC, Pakistan, Kuzey Makedonya, Rusya, Hindistan, Meksika ve Estonya’dan çocukların katıldığı Halk Oyunları Festivali, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

23 ÖĞRENCİ HELİKOPTERLE İSTANBUL TURU YAPTI

Noter huzurunda belirlenen Bağcılarlı 23 şanslı öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutamayacakları bir gün yaşadı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile birlikte helikopter gezisine katılan öğrenciler, tarihi yarımada ile turistik mekanları gökyüzünden görme imkanı buldu. 8 yılda toplam 184 öğrenci helikopterle İstanbul turu yapmış oldu.

İZMİR’DE 23 NİSAN COŞKUSU

İzmir’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Kendilerine armağan edilen günün coşkusunu yaşayan öğrenciler, şiirler okudu, gösterilerini sundu.

1928 öğrencinin alanda Atatürk silueti oluşturması ise büyük alkış aldı.

VAN’DA MİNİKLERİN KADIN KOMUTAN İLGİSİ

Van’ın Özalp ilçesine bağlı Sugeçer Mahallesi’ne gelen Van İl Jandarma Komutanlığı’nın kadın komutanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek onlara oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Büyük mutluluk yaşayan minikler, kendilerini ziyaret eden kadın komutanlara sevgi gösterisinde bulundu. Minikler, ilk defa kadın komutan gördüklerini söyledi.

ANTALYA’DA BAYRAM COŞKUSU

Antalya’da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin renkli gösterileri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Gösteriler öğrencilerin konseriyle sona erdi.

Hava sıcaklığının 24 derece hissedildiği Antalya’da kutlama merkezlerinin yanı sıra parklarda hareketlilik gözlendi. Resmi tatil olması dolayısıyla aileler çocuklarını eğlenmesi için parklara götürdü.

Bazı vatandaşlar da sahile giderek çocuklarıyla burada zaman geçirdi.

ÇANAKKALE’DE ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNDE EĞLENDİ

Kutlamalar kapsamında, Çanakkale Belediyesi tarafından Halk Bahçesinde, 23 Nisan Tahta At Çocuk Şenliği düzenlendi.

Akşama kadar devam edeceği belirtilen şenlikte şişme oyun parkları, söyleşiler, animasyonlar, sahne gösterileri, atölyeler, sanat aktiviteleri, sergiler, sokak oyunları ve spor aktiviteleriyle çocuklar gönüllerince eğlendi.

Aydın’da kutlamalar Adnan Menderes Stadı’nda yapıldı. Öğrencilerin sunduğu halk oyunları, dans ve judo gösterileri, stadı dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı. Kutlamalar, öğrencilerin geçit töreni ise sona erdi.

Denizli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Ziya Tıkıroğlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yapıldı. Çocuklar, halk oyunları gösterileri sundu, şiirler okudu. Çocukların gösterileri izleyenlerden yoğun alkış aldı. 23 Nisan kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Manisa’da Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla tören başladı. Kıyafetleriyle gökkuşağı gibi rengarenk olan öğrenciler, töreni renklendirdi.

Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, dans gösterisi sundu. Dana sonra farklı ülkelerin kıyafetleriyle sahneye çıkan minikler, gösterileriyle alkış aldı.

Öğrenciler tarafından salsa, dans gösterisi ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Tören sonunda meydanda kurulan oyun alanında çocuklar doyasıya eğlendi.

Muğla’da törenlerin adresi, Cumhuriyet Meydanı oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelengi, Atatürk Anıtı’na sunuldu. Ardından kutlama etkinliklerine, Türdü 100 Yıl. Ortaokulu’nda devam edildi. Türdü 100 Yıl. Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları ve oratoryo gösterisi sunuldu.

Kutlamalar, öğrencilerin bir araya gelerek oluşturduğu dünya ve Türkiye haritası ile sona erdi. Etkinliklere katılımın yoğun olması dikkat çekti.

KAHRAMANMARAŞ’TA 23 NİSAN KUTLANDI

Kahramanmaraş’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Atatürk Meydanı’nda düzenlenen ilk tören, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz’ın Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. Yahya Kemal İlkokulu’nda devam eden kutlamalarda öğrenciler, hazırladıkları dans gösterileri ve yarışmalar ile hem eğlendi hem de programı izleyen ailelerine güzel bir gün yaşattı.

DÜZCE’DE 400 ÖĞRENCİ AYNI ANDA ZEYBEK OYNADI

Düzce’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 400 öğrencinin birlikte zeybek oynaması büyük alkış aldı.

DİYARBAKIR’DA ÇOCUKLAR 23 NİSAN’I UÇURTMA UÇURARAK KUTLADI

Diyarbakır’da, Sur Kaymakamlığı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Dicle Vadisi’nde uçurtma şenliği düzenlendi.

ERZİNCAN'DA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yıl dönümüne yönelik Erzincan'da kutlama programı düzenlendi. Öğrenciler hazırlamış oldukları birbirinden renkli dans gösterileri ile sahne alırken, seslendirdikleri şiirler ile birleştirdikleri gösteriler katılımcılardan büyük alkış aldı.

TOKAT’TA ÖĞRENCİLER HÜNERLERİNİ GÖSTERDİ

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı. Elverişsiz hava şartları nedeniyle Hüseyin Akbaş Spor Salonunda devam eden kutlamalarda minik öğrenciler gönüllerince eğlendi. Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu öğrencilerinin bando gösterileri ile başlayan program da minik öğrenciler alkış topladı. Halk oyunları, jimnastik ve tekvando gösterilerinin yapıldığı kutlamalarda anaokulu öğrencilerinin ay yıldız oluşturarak Türk Bayrakları ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini taşıdı. Oldukça beğeni toplayan gösterilerde öğrenciler hünerlerini sergiledi.