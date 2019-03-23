Yüzde 70 oy alacağız

Çankaya Belediye Başkanlığı’na CHP’den ikinci kez aday gösterilen Başkan Alper Taşdelen, 5 yıllık sürede 74 park, 4 kültür merkezi, 14 Çankaya Evi, 7 kreş, 6 Bahar Evi, 6 pazaryeri açtıklarını ve çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Taşdelen, “Tek kuruş borç ve kredi almadık'' dedi. Taşdelen şunları söyledi:

REKOR KIRACAĞIZ

Yüzde 70 oy ile tarihi rekor kıracağız. Sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri verdik. Dar gelirli yurttaşlarımıza el uzattık. Çankaya’nın tümünü kucakladık. Siyasi görüşü, inancı ve kökeni nedeniyle herhangi bir ayrım yapmadık. Daha önce bize oy vermeyen çok sayıda Çankayalı yurttaşımızın da şimdi bizi tercih edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki 5 yılda da 920 bin Çankayalı’nın tümüne eşit hizmet götüreceğim.

BORÇ ALMADIK

Bütün hizmetleri yaparken tek kuruş borç almadık, bir kuruş kredi kullanmadık. Rant için değil halk için çalışıyoruz. Mansur Bey de Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 25 yılda AKP döneminde yaşanan mağduriyeti gidereceğiz. İYİ Parti ile de çok iyi durumdayız. Ayrımız gayrımız yok. Sandık güvenliği konusunda da beraberiz. Engelli gençlerimize hem istihdam sağlıyor hem de onların en iyi şekilde yaşama katılmalarına imkan hazırlıyoruz. Engelli Sosyal Merkezinin müjdesini de veriyorum. Ayrıca Down Sendromlu bireylerin ayrımcılık ve önyargıya maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek bizim görevimiz.

750 dönüme şehir parkı yapacağız

Yeni dönemde Bademlidere'ye, 750 dönüm alanda Şehir Parkı kuracağız. Bunu Atatürk Orman Çiftliği anlayışlı yapacağız. Atamız'ın mirasına da sahip çıkacağız. Ankara'nın en büyük Gençlik Merkezi ve kütüphanesi ile Kurtuluş Savaşı Müzesi yapacağız. Çankaya'da rakiplerimizle centilmence bir kampanya yürütüyoruz. Halkımıza projelerimizi anlatıyoruz. Ankara'da yaşayan insanların günde bir kez de olsa uğradığı Çankaya'nın merkezi Kızılay'ı Başkent'e yakışır bir hale getirmek için yerel yönetimler düzeyinde üzerilerine düşen ne varsa yapmaya hazırız.

Mansur Yavaş seçimi kazanacak

Mansur Bey 1 Nisan sabahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Mansur Yavaşkampanya dönemin başından itibaren hep öndeydi. Her zaman fark attı. Şimdi da farkı giderek ve hızlı bir şekilde açıyor. Mansur Yavaş, en az 10 puan farkla seçimi alacağına inanıyorum. Mansur Bey, önde olduğu ve farkı da giderek açtığı için bir karalama kampanyasına maruz kaldı. Ama bu da ters tepti. Çünkü Ankaralı, seçime 10 gün kala iddiaların gündeme getirilmesinin tamamen seçme dönük olduğuna inanıyor. Belediye seçimlerinin son 50 yılına baktığımızda Ankara ve İstanbul'u hep aynı partiler alıyor. Çünkü Büyük şehirlerde seçmenlerde ortak bir refleks oluyor. Son referandumda, hem Ankara hem İstanbul'da yüzde 51 ile “Hayır” çıkmıştı. Geçen hafta Ekrem İmamoğlu'nu arayarak “Biz Ankara'da açık ara öndeyiz, sen de İstanbul'u alacaksın. Hayırlı olsun” diyerek kutladım. Biz Çankaya'da rakiplerinizle birlikte centilmence bir kampanya yürütüyoruz. Halkımıza projelerimizi anlatıyoruz. Çankaya'ya yakışır bir kampanya dönemi geçiriyoruz.