Basına yönelik OHAL kalkmadı

CHP'nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, Başkanlık sisteminin ilk bir yılında basın ve ifade özgürlüğü ihlallerinin bilançosunu çıkardı. Çakırözer, “Basın, OHAL koşullarında yürürlüğe giren Başkanlık sisteminin ilk bir yılında, bu koşullardan çıkamadı. 134 gazeteci hâlâ cezaevinde. Bir yıl içinde 50 gazeteci toplam 130 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. SÖZCÜ'yü cezalandırma inadı da sürüyor: SÖZCÜ Gazetesi'nin yazar ve çalışanları, başkanlık sisteminin ilk 1 yılında akıl almaz suçlamalarla yargılanmaya devam etti. Haklarında 5-10 yıl hapis cezası istendi'' dedi.

Çakırözer'in raporundaki başlıklar şöyle:

BASIN OHAL'DE: Yeni sistem OHAL koşullarında yürürlüğe girdi. İlk bir ayını OHAL koşullarında tamamladı. Basın ve ifade özgürlüğü 1 yıldır OHAL'den çıkamadı. Sistemin devraldığı haksız, hukuksuz ve adaletsiz yargılama süreçleri OHAL koşullarında başladı.

ÇELİŞKİLİ KARARLAR: Başkanlık sisteminde mahkemelerin verdiği çelişkili kararlar yaşanan hukuksuzlukları derinleştirdi. Mehmet Altan, AYM kararı ile tahliye edildi ama cezasını istinaf mahkemesi onadı. Yargıtay ise beraat kararı verdi. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hâlâ hapisteler. Haklarındaki karar istinaf mahkemesince onandı ama Yargıtay tarafından bozuldu. Aydınlar aylarca, yıllarca hapiste yattıkları ile kalıyor.

CUMHURİYET DAVASI: Haklarında verilen hukuksuz cezaların kesinleştiği gazeteciler arasında, Cumhuriyet Davası sanıkları da var. Ama bir kısmının. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Davası'nda yargılanan gazetecilerin, avukatların beraat ettirilmesini istedi. Ancak Musa Kart, Hakan Kara, Güray Öz ve Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik, hâlâ hapiste. Bu hukuksuzluk sarmalını herkes kabul etti. Ama ‘Başkanlık mekanizması' onların özgürlüklerine kavuşması için hâlâ işlemedi.

DAYAK VE SANSÜR: İlk bir yılda gazeteciler dayak yedi, hedef gösterildi. 2018'de 20 gazeteci saldırıya uğradı. 2019'da da 8 saldırı gerçekleşti. Gazeteciler fişleme raporları ile hedef gösterildi.