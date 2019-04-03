Benzin fiyatı 7 lirayı aştı vatandaş sosyal medyadan isyan etti!

31 Mart Yerel Seçimlerin hemen ardından ilk zam benzine geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş zam yapıldı. Yapılan zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6 lira 90 kuruş olurken bazı illerde benzin fiyatı 7 liraya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları benzin fiyatının 7 lira olmasına attığı tweetlerle tepki gösterdi.
İşte sosyal medyada benzin tepkileri:
Benzin 7 lira evet ben bu günleri görerek arabamla mutlu bir şekilde ayrıldım sattım yatırım tavsiyesidir.
— uçamayan bulut (@ThanatosBulut) 3 Nisan 2019
Benzin 7 TL şaka değil acı ama gerçek
— Sevda Yolcu (@SevdaYolcu7) 3 Nisan 2019
Güzel dediği haberlerden bazıları:
Benzin 7 ₺
Elektriğe %37 zam
Tanzimler kapandı
…
Seçim için güdülen milletin hazin sonu!#çarşamba pic.twitter.com/1rXQ9rz1Ic
— HAYKIR (@HAYK1R) 3 Nisan 2019
Benzin 7 TL. Ben hala 50 liralık alıyorum.
— Tolgapekin (@tolgapekin) 3 Nisan 2019
İnsan kendini de yakamaz artık bu fiyata benzin mi olur ya benzin 7
— Murat YAMAN (@myaman17) 3 Nisan 2019
“Benzin 7″ TL.
Yaz ” Tüpsüz araba kalmayacak ”
— YEŞİM (@Uranyusmavisi) 3 Nisan 2019
hadi iyisiniz benzin 7 lira olmuş yine…
— Superrben (@SUPeRRBeN) 3 Nisan 2019
Benzin 7 lira… verem mi yine mehteri…di di ditit di di ditit…
— Come to BESIKTAS (@kimBESIKTASdedi) 3 Nisan 2019
Albayrağın bahsettiği seçim sonrası güzel haber bu sanırım “Benzin 7”
— ceylan karakaya (@cylngns) 3 Nisan 2019
benzin 7 tl ye dayandı soğanla çekişiyo….soğan kullanın….
— Selim HAN (@selim34111_9) 2 Nisan 2019
#Benzin 7 TL Olmuş! İşin suyu çıktı bu nedir ya ?!
— Cello (@Uzunsamsung) 2 Nisan 2019
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