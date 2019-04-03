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Benzin fiyatı 7 lirayı aştı vatandaş sosyal medyadan isyan etti!

Benzine dün gece yarısı gelen zamla litre fiyatı bazı illerde 7 lirayı aştı. Vatandaş gelen zamma sosyal medyadan tepki gösterdi.

09:40 -
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Benzin fiyatı 7 lirayı aştı vatandaş sosyal medyadan isyan etti!

31 Mart Yerel Seçimlerin hemen ardından ilk zam benzine geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş zam yapıldı. Yapılan zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6 lira 90 kuruş olurken bazı illerde benzin fiyatı 7 liraya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları benzin fiyatının 7 lira olmasına attığı tweetlerle tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada benzin tepkileri:

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