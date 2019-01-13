Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay’den 6 mutfak sırrı

Dünyanın en iyi şeflerinden biri olarak anılan Gordon Ramsay, en lezzetli yemekleri yapmak için harika ipuçları verdi.

Dünyaca ünlü yemek şefi Gordon Ramsay’dan işte 6 mutfak sırrı:

Taze otları ezmeden kıyın!

Şefe göre fesleğen, nane gibi aromatik otları kıyarken ‘hırpalamamanız’ lazım. Bunun için de uygulamanız gereken yöntem; bitkinin yapraklarını üst üste koyup rulo haline getirin. Rulo olan bitkiyi ince şeritler halinde doğrayın. Bitkileri keserken sert darbeler uygulamayın.

Olgunlaşmamış meyvelere çözüm

Golden Ramsey satın aldığınız olgunlaşmamış meyveleri muzla birlikte bir kese kağıdına koymanızı öneriyor. Eğer bu şekilde ışık görmeyen bir yerde bekletirseniz meyveleriniz kısa bir süre içinde istediğiniz kıvama gelecektir. Hem de çürümeden!

Acı biber doğramak işkence olmasın

Acı biberleri doğradıktan sonra parmaklarınızdaki acılığın gitmesi için ellerinizi limon suyu ile ovalayın. Acının tamamen yok olduğunu göreceksiniz.

Yarım kalmış sebze ve meyveleri saklamak için;

Elma, avokado gibi yiyeceklerin yarısını tükettiniz ve geriye kalan kısmı saklamak istiyorsunuz ancak kararmalarının bir türlü önüne geçemiyorsanız yapmanız gereken şey limonlu suda saklamak.

Olgunlaşmış ananas nasıl anlaşılır?

Son derece lezzetli ve faydalı bir meyve olan ananasın olgun olup olmadığını anlamak için ortadaki yaprağı hafif bir şekilde çekin. Yaprak kolay bir şekilde kopuyorsa ananas son derece lezzetlidir.

Omletin kurumaması için

Kahvaltının yıldızı olan omletlerin kurumaması için yumurtaları çırparken içine yarım kaşık krema ekleyip karıştırın. Böylelikle yumurtanız hem daha lezzetli hem de kurumasını önleyeceksiniz.