Erdem Gül Kimdir

1967 yılında Giresun’da dünyaya geldi. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği yaptı. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. 1992 yılında ANKA Ajansı'nda profesyonel gazetecilik yapmaya başladı. Taraf Gazetesi'nde görev yaptı ve 2010 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde AKP ve parlamento muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda Haber Müdürü oldu. 22 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini yerine getirdi.