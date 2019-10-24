2019’un en değerli markaları açıklandı!

Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen “2019 Dünyanın En değerli Markaları” araştırmasında marka değerini geçen yıla oranla yüzde 5 oranında artırarak tüm otomobil markaları arasında 1'nci sıradaki yerini korudu. 2004 yılından bu yana sektöründe birinci sırada yer alan Toyota, marka değeri ile tüm sektörler içinde de bir önceki yıla göre yine yerini sağlamlaştırarak 7'inciliğini sürdürdü. Interbrand tarafından yayınlanan rapora göre Toyota'nın marka değeri de 53 milyar 404 milyon dolardan, 56 milyar 246 milyon dolara yükseldi.

Sıralamayı incelediğinizde ilk 50’de yer alan otomotiv markalarının dünya genelinde otomobil satışlarının yavaşlamasına rağmen değer artışı gerçekleştirdiğini fark edeceksiniz. Ayrıca 2015 yılında yaşanan dizel motor krizi yüzünden kötü günler yaşayan Volkswagen Grubu’ndan 3 markanın değerini artırarak listede olduğunu da göreceksiniz.

İşte ilk 50’deki otomotiv markaları ve değerleri



TOYOTA 56,25 MİLYAR DOLAR (+%5)

MERCEDES 50.83 MİLYAR DOLAR (+%5)

BMW 41,44 MİLYAR DOLAR (+%1)

HONDA 24.42 MİLYAR DOLAR (+%3)

FORD 14,33 MİLYAR DOLAR (+%2)

HYUNDAI 14.16 MİLYAR DOLAR (+%5)

VOLKSWAGEN 12,92 MİLYAR DOLAR (+%6)

AUDI 12,67 MİLYAR DOLAR (+%4)

PORSCHE 11.66 MİLYAR DOLAR (+%9)