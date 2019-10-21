30 fabrikadan biri Türkiye’de…

12 ve 13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Porsche Carrera Cup’ın son ayağı Fransa Paul Richard Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. Mobil 1’in de sponsoru olduğu yarışta Türkiye’yi gururlandıran Ayhancan Güven yarışıyor. Ayhancan 2018 yılında bu kupada ilk yabancı şampiyon olarak motorsporları tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başarmış bir sporcumuz.

Yarışın ilk gününde birinci olarak giderken lastik patlaması sonucunda yarış dışı kalarak puan alamamıştı. İkinci gün ise şampiyon olması için kendisinin birinci en yakın takipçisinin ile yarışı en az 7. bitirmesi gerekiyordu. Bütün seyahat boyunca mucizelere inandığını defalarca dile getiren Mobil 1 Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç ikinci yarışın sonucunda hepimizi şaşırtmayı başardı.

Ayhancan pole pozisyonunda 2. yarışına çıktı, baştan sona kadar da liderliğini korumayı başardı. Şampiyonadaki en yakın takipçisi ise 5. sırada başladığı yarışta yoldan çıkarak 8. hatta 9. sıraya kadar geriledi. Sonrasında ise yarışı 8. bitirerek Ayhancan’ı genel klasmanda geçemedi. Şampiyon olan Ayhancan’ı desteklemek için Marsilya’da yaşayan Türk seyircilerde gelmişti. Bu mucizevi başarı bizi orada gerçekten çok gururlandırdı!

Bu yarış organizasyonu takibi boyunca Münci Bey ile Mobil 1 hakkında birçok konu üzerine konuşma fırsatı bulduk. Mobil 1’in 1974 yılında tamamen sentetik ilk motor yağını piyasaya çıkarmasından, motorsporlarındaki başarısına. 1978’deki Williams Formula 1 takımının sponsorluğundan günümüzdeki Aston Martin Redbull Racing takımıyla önemli bir sponsorluğuna kadar her şey diyebilirim.

TÜRKİYE 500 MİLYON LİTRELİK YAĞ PAZARIYLA AVRUPA’NIN 4. BÜYÜĞÜ!

Mobil'in dünyada 30 adet fabrikası bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'de ve bu durumdan dolayı bizler çok gurur duyuyoruz. Çünkü biz, Türkiye'deki fabrikadan tüm Orta Asya'yı, Balkanları, Güney Rusya'yı ve Türkiye'yi besliyoruz. İsrail de dahil olmak üzere toplamda 14 ülkeye Türkiye'den ihracat yapıyoruz. Türkiye'de 500 milyon litreye yakın bir madeni yağ pazarı bulunuyor. Bu bakımdan Avrupa'nın 4'üncüsü konumundayız. İngiltere, Almanya ve Fransa'dan sonra biz geliyoruz. Tabi bu pazarda pek çok oyuncu var. Mobil ise sunduğu kalite ve güvenle hem otomobiller için iyi bir arkadaş hem de tüketiciler için önemli bir seçenek olarak rakiplerinden ayrılıyor.

MOBİL 1 MOTOR GARANTİSİ VERECEK!

Mobil 1 motor yağlarının yüksek performansını ve güvenilirliğini açıkça ortaya koyan “Mobil 1 Motor Garantisi” ile araçların üretici garantisi sona erdikten sonra otomobil motorları için ek bir koruma programı sunuyor olacağız. Üretici garantisinin ötesine geçen bu garanti, programa katılım gösteren yetkili servisler üzerinden sürücülere tamamen ücretsiz olarak sunulacak. Müşteri sadakatini artıracak ve otomobil sahiplerine çok daha rahat bir nefes aldıracak garanti uygulaması, 5 yıl ya da 160 bin kilometre boyunca devam edecek. Devrim niteliğindeki “Mobil 1 Motor Garantisi” uygulamamızı son çeyrekte Türkiye'de hayata geçireceğiz.

300°C'DEN FAZLA SICAKLIĞA DAYANIYOR

Aston Martin Red Bull Racing’in resmi yağı ve yakıt ortağı olarak, ürünlerimiz sayesinde yüksek güç sahibi RB13 yarış otomobillerini destekliyor ve karma turbo güç ünitesinin performansını artırmaya yardımcı oluyoruz. Bir GP yarış arabası, yarış başına 3.000 vites değiştirmeye dayanıklılık gösteren bir şanzıman ve 300°C / 572°F’ye kadar sıcaklıklara maruz kalan motor yağı ile 15.000 d/d’a kadar hızını artırabilmektedir. Mobil 1 yağlayıcıları 300’ü aşkın hareketli parçayı ayırmakta ve soğutmakta olup yer çekimi kuvvetinden binlerce kat daha büyük motor kuvvetlerine dayanıklılık göstermekte ve 900 HP'lik bir arabanın oluşturduğu gerilime karşı koruma sağlar. Mobil 1 ve Aston Martin Red Bull Racing bunu gerçekleştirmek için birlikte çalışmakta ve pistteki ortaklığımız motorunuzun her geçen yıl en iyi şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayan binek araçları ürünleri geliştirmemize yardım etmekte.

Bununla beraber NASCAR yarışlarında Ford, Türkiye'de de yer alan ve Avrupa'da 10 ayağı olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) Toyota, WEC olarak bilinen ve 8 değişik etabı bulunan Le Mans yarışlarında ise hem Porsche hem de Toyota'nın sponsorluklarını üstleniyoruz.

PORSCHE MOBİL 1 SUPERCUP

2007 sezonunun başında dünyanın en hızlı ve en prestijli tek markalı şampiyonası olan Porsche Mobil 1 Supercup’ın ana sponsoru haline geldik. Bu organizasyonda “Porsche 911 GT3 Cup”, yani Porsche 911’in yol versiyonuyla yakından akraba olan 485 HP'lik, çevik yarış arabaları yer alıyor. Böylece, pist için tasarlanmış olan Mobil 1 ürünlerini doğrudan test etmek ve onların yolda daha etkili bir biçimde çalışmasını sağlamak için gereken platform bize sunuluyor.

PORSCHE CARRERA CUP

Porsche Carrera Cup, 911 Carrera'ların pist versiyonlarıyla mücadele edilen özel bir organizasyon. Mobil 1 madeni yağları da yine bu organizasyonun ana destekçileri arasında yer alıyor. Porsche Carrera Cup, geçen hafta katıldığımız “Porsche Carrera Cup France”da olduğu gibi farklı ülkelerde, örneğin “Porsche Carrera Cup Italy”, “Porsche Carrera Cup Japan” olarak düzenleniyor.

MOBİL 1 TÜRK GN.MD. MÜNCİ BİLGİÇ, “İÇ PAZARDAKİ DÜŞÜŞÜ İHRACATLA DENGELEDİK”

Biz, 2019 planlarımızı yaparken bu tür zorlukların yaşanacağını öngörerek hazırlıklarımızı yapmıştık. Yeni otomotiv satışlarında ciddi bir daralma yaşanırken, ikinci el piyasasında buna paralel bir canlanma gerçekleşti. Orta ve uzun vadede son kullanıcıların araç bakımlarına daha fazla özen göstereceklerini düşünüyoruz. Bu da motor yağı tüketimi açısından talebin artacağını öngörüyor, planlarımızı bu doğrultuda revize ediyoruz. Yurt içindeki satışlarımız bir miktar düşmüş vaziyette fakat, daha az düştüğü için pazar payı kazandığımızı görüyoruz. Diğer yandan ihracatımız arttı ve bu iç pazardaki satışlarımızı dengeledi. 2020'nin çok daha iyi bir yıl olacağını inanıyorum. Özellikle son çeyreğe baktığımızı iyi sinyaller de almaya başladık.